Набагато більше, – політтехнолог про кількість жертв внаслідок удару по "Новочеркаську"
Вночі 26 грудня було знищено великий десантний корабель Росії "Новочеркаськ". Росія заявила, що внаслідок удару 33 моряків "зникли безвісти".
Звісно, сповістити про втрати серед живої сили прямим текстом у Росії не наважились. Політтехнолог Борис Тизенгаузен поділився з 24 Каналом думкою про те, що як загиблих, так і поранених російських моряків більше, ніж заявив ворог.
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"Зниклих безвісти" набагато більше
Внаслідок удару по порту Феодосії, затонув не лише великий десантний корабель "Новочеркаськ", а й було пошкоджено "УТС-150" – навчально-тренувальний корабель окупантів.
Щобільше, за даними російських ЗМІ, 33 моряки "зникли безвісти" і 22 – поранено внаслідок удару по "Новочеркаську".
Поки не до кінця з'ясували, що було на "Новочеркаську", але експерти кажуть, що навряд чи там були "Шахеди" – вони так не детонують. Та й ми знаємо, що для транспортування "Шахедів" використовувати іранську цивільну авіацію,
– зауважив Борис Тизенгаузен.
До того ж вибух на кораблі був таким сильним, що уламки "Новочеркаська" розкидало по окупованій Феодосії.
"А щодо "зниклих безвісти", то, думаю, там набагато більше морячків відправилось в музей підводної археології. У Криму назагал не залишилось жодної точки, куди б не долітали SCALP або Storm Shadow. Не можуть росіяни системами ППО захиститись", – підкреслив політтехнолог.
Так звані російські воєнкори розповідали про те, що атака нібито була комплексною – летіли, мовляв, не лише ракети, а й безпілотники.
Україна змінює ситуацію на морі
Цікаво зауважити, що в Чорному морі не має жодного носія "Калібрів". Вони перебувають в порту Новоросійська. Це ще раз доводить ефективність ударів по Чорноморському флоті.
Ситуація справді складна на землі, але на морі та в повітрі – почала покращуватись. При чому на морі справді прорив, який увійде у підручники військової майстерності,
– наголосив Тизенгаузен.
Удар по "Новочеркаську": коротко
- В ніч на 26 грудня у Феодосії пролунали потужні вибухи. Згодом стало відомо, що чули їх внаслідок удару по великому десантному кораблю Росії "Новочеркаськ". Незадовго після вибухів командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував усім причетним за знищення ВДК "Новочеркаськ".
- Цікаво відзначити, що про знищення ВДК "Новочеркаськ" одразу доповіли Владіміру Путіну. А вранці 26 грудня втрату визнала і окупаційна влада у Криму.
- У середу, 27 вересня, з'явилися нові супутникові знімки знищеного "Новочеркаська". Ураження, яких зазнав корабель, внаслідок удару фактично унеможливлюють його подальше використання.