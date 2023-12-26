Хто вважає, що війна зайшла в глухий кут, помиляється, – голова МО Британії про "Новочеркаськ"

Українська авіація відправила "Новочеркаськ" вслід за "Москвою". На знищення великого десантного корабля відреагував міністр оборони Великої Британії.

Грант Шаппс у соцмережі X, раніше відомій як твітер, заявив, що ураження цього корабля демонструє, що ті, хто вважає, що війна в Україні "зайшла в глухий кут", помиляються.

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Домінування Росії в Чорному морі під сумнівом

Це крайнє знищення військово-морського флоту Путіна демонструє, що помиляються ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут,

– підкреслив британський міністр.

Також додав, що вони не помітили, як за останні 4 місяці було знищено 20% Чорноморського флоту Росії.

"Домінування Росії в Чорному морі зараз поставлено під сумнів, і нова Коаліція морських можливостей під керівництвом Великобританії та Норвегії допомагає Україні перемагати на морі", – наголосив Шаппс.

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Зеленський відреагував на знищення "Новочеркаська"

На знищення великого десантного корабля окупантів вже відреагував президент. Глава держави подякував Повітряним силам за ефективне поповнення Чорноморського флоту Росії ще однією посудиною.

Володимир Зеленський підкреслив, що окупантам не буде жодного спокійного місця в Україні.