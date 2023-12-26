Морський бій з привидом: підбірка мемів про знищення корабля "Новочеркаськ" у Феодосії
Українська авіація 26 грудня вразила великий десантний корабель "Новочеркаськ", що базувався в окупованій Феодосії. Такий гучний факт не міг лишитися без уваги мережі, тому українці почали активно виробляти тонну мемів щодо "вічного плавання" російського судна.
Російській корабель потужно й відважно розлетівся по всій Феодосії – формально, тепер це конструктор. Найкращі жарти з соцмереж для вас зібрав 24 Канал.
Дивіться також "Новочеркаськ" добили: все про знищення ворожого корабля у Феодосії
Руский воєнний корабль пішов
Українські Повітряні Сили зранку вдарили крилатими ракетами по порту у Феодосії, знищивши великий десантний корабель "Новочеркаськ". Він поповнив ряди таких амбасадорів чорноморського дна, як крейсер "Москва" чи підводний човен "Ростов-на-Дону".
"Новочеркаськ" повторив долю знаменитого крейсеру / Кримський вітер
Чомусь вночі корабель загорівся – зовсім раптово почав вибухати. У російському міноборони намагалися переконати, що це просто "пошкодження". Однак виявилося, що "Новочеркаськ" не надто стійкий до високих температур. Певно росіяни не здогадувалися й самі.
Російський флот вкотре раптово загоряється / фото з соцмереж
Користувачі мережі одразу ж почали цікавитися – куди ж подівся великий десантний корабель. Адже от лихо – на нових фото його чомусь не видно. Лише якісь уламки, які злегка поплавилися.
Від "Новочеркаська" лишилися лише обгорілі уламки / фото з соцмереж
Місцевим кримський ЗМІ вже вдалося знайти корабель. Виявилося, що після "незначних пошкоджень" він просто сховався у землю в одному з подвір'їв. Або ж "Новочеркаськ" просто вирішив тихенько "злиняти" з порту – у прямому значенні цього слова.
Кримські журналісти коментують "пошкодження" корабля: дивіться відео
Підбірку мемів про ліквідацію ВДК "Новочеркаськ" – дивіться у галереї
Ліквідація "Новочеркаська": що відомо
- Внаслідок удару крилатими ракетами ВДК "Новочеркаськ" пішов на дно. Він почав горіти та вибухати – ймовірно, через вантаж, що був на ньому. Момент удару по десантному судну навіть потрапив на відео.
- Раніше росіяни хвалилися, що почали морем доставляти техніку й боєприпаси. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки ЗСУ повідомили, що на борту корабля справді були БпЛА "Шахед", які країна-агресорка використовує для атак на українські міста.
- Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що у Феодосії могли вразити ще один корабель. Наріз потрібна дорозвідка та отримання вичерпної інформації по усіх цілях. В портовій інфраструктурі все знаходиться близько.