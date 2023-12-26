Морський бій з привидом: підбірка мемів про знищення корабля "Новочеркаськ" у Феодосії

Українська авіація 26 грудня вразила великий десантний корабель "Новочеркаськ", що базувався в окупованій Феодосії. Такий гучний факт не міг лишитися без уваги мережі, тому українці почали активно виробляти тонну мемів щодо "вічного плавання" російського судна.

Російській корабель потужно й відважно розлетівся по всій Феодосії – формально, тепер це конструктор. Найкращі жарти з соцмереж для вас зібрав 24 Канал.

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Руский воєнний корабль пішов

Українські Повітряні Сили зранку вдарили крилатими ракетами по порту у Феодосії, знищивши великий десантний корабель "Новочеркаськ". Він поповнив ряди таких амбасадорів чорноморського дна, як крейсер "Москва" чи підводний човен "Ростов-на-Дону".

"Новочеркаськ" повторив долю знаменитого крейсеру / Кримський вітер

Чомусь вночі корабель загорівся – зовсім раптово почав вибухати. У російському міноборони намагалися переконати, що це просто "пошкодження". Однак виявилося, що "Новочеркаськ" не надто стійкий до високих температур. Певно росіяни не здогадувалися й самі.

Російський флот вкотре раптово загоряється / фото з соцмереж

Користувачі мережі одразу ж почали цікавитися – куди ж подівся великий десантний корабель. Адже от лихо – на нових фото його чомусь не видно. Лише якісь уламки, які злегка поплавилися.

Від "Новочеркаська" лишилися лише обгорілі уламки / фото з соцмереж

Місцевим кримський ЗМІ вже вдалося знайти корабель. Виявилося, що після "незначних пошкоджень" він просто сховався у землю в одному з подвір'їв. Або ж "Новочеркаськ" просто вирішив тихенько "злиняти" з порту – у прямому значенні цього слова.

Кримські журналісти коментують "пошкодження" корабля: дивіться відео

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