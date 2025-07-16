Вдосвіта ворог завдав масованого удару по Сумщині: пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі
- Вдосвіта 17 липня ворог завдав масованого удару по Шосткинщині.
- Ворожі БпЛА влучили на територіях кількох громад.
Зранку 17 липня російські окупанти вкотре вдарили по Сумщині. Під прицілом ворога опинилася Шосткинщина.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олега Григорова, очільника Сумської ОВА.
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Що відомо про удар по Сумщині?
Після 7 години ранку російські загарбники завдали масованого удару по Шосткинщині.
Вказується, що ворожі ударні БпЛА влучили на територіях кількох громад.
Станом на 8:43, попередньо, без постраждалих.
Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі. На місця подій виїхали рятувальники та вже розпочали ліквідацію наслідків,
– ідеться в повідомленні.
Очільник ОВА вказав, що масштаби руйнувань уточнюються.
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До слова, у ніч на 17 липня противник атакував Україну 64-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії. (59 із них – "Шахеди").
Основний напрямок ворожого удару – Дніпропетровська область.