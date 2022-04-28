Вдруге за день: Росія знову обстріляла Чернігівщину, випустивши близько 10 мінометних мін
28 квітня 2022 , 20:32Читать новость на русском
Джерело:ДПСУ в телеграмі
Чернігівщина другий раз за день потерпає від цинічного обстрілу російських окупантів. Нові удари зафіксували прикордонники.
Вибухнули близько десятка мінометних мін. Їх випустили з території Росії.
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Прикордонники Чернігівського загону неподалік від одного з населених пунктів Семенівської ОТГ зафіксували вибухи. Міни випустили з боку російського села Ломаковка,
– кажуть в ДПСУ.
Важливо! Російські окупанти 28 квітня відкрили вогонь по пункті пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині. Стріляли з автоматичного гранатомета. Прикордонники не постраждали.
Російські обстріли за 28 квітня
- Ворог продовжує підло обстрілювати всю територію України. Втім, українська протиповітряна оборона захищає наше небо. Зокрема, українські бійці успішно збили 3 російські ракети в небі над Одещиною.
- Внаслідок обстрілу Харківщини за 28 квітня, на жаль, є загиблі та постраждалі. Вранці росіяни сильно обстріляли село Котляри. Є багато знищених будинків. Був обстріл і самого Харкова.
- Дісталось також Миколаївщині. Там, окрім інших інфраструктурних об'єктів, обстріляли також комбінат.
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