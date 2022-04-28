Вдруге за день: Росія знову обстріляла Чернігівщину, випустивши близько 10 мінометних мін

Чернігівщина другий раз за день потерпає від цинічного обстрілу російських окупантів. Нові удари зафіксували прикордонники.

Вибухнули близько десятка мінометних мін. Їх випустили з території Росії.

До теми Понад 50 прильотів за пів години: окупанти обстріляли Есманську громаду на Сумщині

Прикордонники Чернігівського загону неподалік від одного з населених пунктів Семенівської ОТГ зафіксували вибухи. Міни випустили з боку російського села Ломаковка,

– кажуть в ДПСУ.

Важливо! Російські окупанти 28 квітня відкрили вогонь по пункті пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині. Стріляли з автоматичного гранатомета. Прикордонники не постраждали.

Російські обстріли за 28 квітня

Ворог продовжує підло обстрілювати всю територію України. Втім, українська протиповітряна оборона захищає наше небо. Зокрема, українські бійці успішно збили 3 російські ракети в небі над Одещиною.

Внаслідок обстрілу Харківщини за 28 квітня, на жаль, є загиблі та постраждалі. Вранці росіяни сильно обстріляли село Котляри. Є багато знищених будинків. Був обстріл і самого Харкова.

Дісталось також Миколаївщині. Там, окрім інших інфраструктурних об'єктів, обстріляли також комбінат.

Вас може зацікавити думка про причину істерики в Росії: дивіться відео