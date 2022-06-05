Вдруге за ніч майже в усій Україні – повітряна тривога

В Україні через загрозу ворожого обстрілу вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу. Зокрема, сирени лунають на Київщині, Одещині, Харківщині, Миколаївщині та в інших областях.

Почувши сирени, одразу ж потрібно йти в укриття. Адже від початку повномасштабної війни внаслідок ворожих обстрілів загинули багато мирних жителів.

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У більшості областей оголосили повітряну тривогу

Через загрозу ворожих авіаударів в українських містах вдруге за ніч почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:

Чернігівській області;

Закарпатській області;

Київській області;

Тернопільській області;

Рівненській області;

Івано-Франківській області;

Житомирській області;

Донецькій області;

Волинській області;

Львівській області;

Хмельницькій області;

Вінницькій області;

Сумській області;

Кіровоградській області;

Черкаській області;

Запорізькій області;

Харківській області;

Полтавській області;

Дніпропетровській області;

Миколаївській області;

Чернівецькій області;

Одеській області.

Також повітряна тривога триває у Луганській області. Її оголосили ще 4 квітня, тобто понад 61 день тому. Сирени не лунали лише на частково окупованій росіянами Херсонщині.

Майже одразу після оголошення повітряної тривоги в Одесі повідомили про вибухи. Наразі невідомо, чи це були звуки роботи системи протиповітряної оборони, чи ракета окупантів кудись влучила. Як би не було, під час повітряної тривоги дуже важливо перебувати у безпечному місці.



Карта повітряних тривог станом на 5:21 / Скриншот alerts.in.ua

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Коротко про останні ворожі обстріли

Президент Володимир Зеленський розповів, що російські окупанти випустили по українських містах вже понад 2,5 тисячі різноманітних ракет.

Зокрема, на Донбасі 4 червня внаслідок ворожого обстрілу спалахнула масштабна пожежа у Свято-Успенській Святогірській Лаврі. Полум'я повністю охопило головний храм святині. Там переховувалися приблизно 300 людей, серед яких були священники та діти.

Того ж дня загарбники вчергове обстріляли прикордоння Сумської області. Росіяни скинули два боєприпаси.

Проте наразі ознак того, що вони можуть відновити наступ, немає. За словами експертів, ворог зберігає напругу, щоб українські захисники не перемістились на допомогу побратимам на Схід.

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