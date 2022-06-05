Вдруге за ніч майже в усій Україні – повітряна тривога
В Україні через загрозу ворожого обстрілу вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу. Зокрема, сирени лунають на Київщині, Одещині, Харківщині, Миколаївщині та в інших областях.
Почувши сирени, одразу ж потрібно йти в укриття. Адже від початку повномасштабної війни внаслідок ворожих обстрілів загинули багато мирних жителів.
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У більшості областей оголосили повітряну тривогу
Через загрозу ворожих авіаударів в українських містах вдруге за ніч почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:
- Чернігівській області;
- Закарпатській області;
- Київській області;
- Тернопільській області;
- Рівненській області;
- Івано-Франківській області;
- Житомирській області;
- Донецькій області;
- Волинській області;
- Львівській області;
- Хмельницькій області;
- Вінницькій області;
- Сумській області;
- Кіровоградській області;
- Черкаській області;
- Запорізькій області;
- Харківській області;
- Полтавській області;
- Дніпропетровській області;
- Миколаївській області;
- Чернівецькій області;
- Одеській області.
Також повітряна тривога триває у Луганській області. Її оголосили ще 4 квітня, тобто понад 61 день тому. Сирени не лунали лише на частково окупованій росіянами Херсонщині.Зверніть увагу! Майже одразу після оголошення повітряної тривоги в Одесі повідомили про вибухи. Наразі невідомо, чи це були звуки роботи системи протиповітряної оборони, чи ракета окупантів кудись влучила. Як би не було, під час повітряної тривоги дуже важливо перебувати у безпечному місці.
Карта повітряних тривог станом на 5:21 / Скриншот alerts.in.ua
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Коротко про останні ворожі обстріли
- Президент Володимир Зеленський розповів, що російські окупанти випустили по українських містах вже понад 2,5 тисячі різноманітних ракет.
- Зокрема, на Донбасі 4 червня внаслідок ворожого обстрілу спалахнула масштабна пожежа у Свято-Успенській Святогірській Лаврі. Полум'я повністю охопило головний храм святині. Там переховувалися приблизно 300 людей, серед яких були священники та діти.
- Того ж дня загарбники вчергове обстріляли прикордоння Сумської області. Росіяни скинули два боєприпаси.
- Проте наразі ознак того, що вони можуть відновити наступ, немає. За словами експертів, ворог зберігає напругу, щоб українські захисники не перемістились на допомогу побратимам на Схід.
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