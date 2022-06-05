Вдруге за ніч майже в усій Україні – повітряна тривога

5 червня 2022 , 05:10
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В Україні через загрозу ворожого обстрілу вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу. Зокрема, сирени лунають на Київщині, Одещині, Харківщині, Миколаївщині та в інших областях.

Почувши сирени, одразу ж потрібно йти в укриття. Адже від початку повномасштабної війни внаслідок ворожих обстрілів загинули багато мирних жителів.

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У більшості областей оголосили повітряну тривогу

Через загрозу ворожих авіаударів в українських містах вдруге за ніч почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:

  • Чернігівській області;
  • Закарпатській області;
  • Київській області;
  • Тернопільській області;
  • Рівненській області;
  • Івано-Франківській області;
  • Житомирській області;
  • Донецькій області;
  • Волинській області;
  • Львівській області;
  • Хмельницькій області;
  • Вінницькій області;
  • Сумській області;
  • Кіровоградській області;
  • Черкаській області;
  • Запорізькій області;
  • Харківській області;
  • Полтавській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Миколаївській області;
  • Чернівецькій області;
  • Одеській області.

Також повітряна тривога триває у Луганській області. Її оголосили ще 4 квітня, тобто понад 61 день тому. Сирени не лунали лише на частково окупованій росіянами Херсонщині.

Зверніть увагу! Майже одразу після оголошення повітряної тривоги в Одесі повідомили про вибухи. Наразі невідомо, чи це були звуки роботи системи протиповітряної оборони, чи ракета окупантів кудись влучила. Як би не було, під час повітряної тривоги дуже важливо перебувати у безпечному місці.


Карта повітряних тривог станом на 5:21 / Скриншот alerts.in.ua

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Автор: Ольга Котів