Вдруге за тиждень: Повітряні сили завдали ударів по командних пунктах армії Росії

Повітряні сили ЗСУ вже вдруге за тиждень успішно атакували командні пункти російської армії. Удару завдали у четвер, 3 липня.

Наразі уточнюють втрати росіян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Дивіться також Ураження "НДІ прикладної хімії" та "АОМЗ": ЗМІ розповіли, що виготовляли на цих заводах

Що відомо про атаку

За даними Генштабу, під ударом опинився командний пункт 8-ї загальновійськової армії збройних сил Росії. Також уразили командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії на тимчасово окупованій території Донецької області.

Зазначається, що подібні удари значно знижують здатність противника планувати та вести операції у регіоні. Усі зусилля, спрямовані на продовження окупації суверенної території України, будуть зустрінуті "точною відплатою".

Сили оборони України продовжуватимуть послідовно руйнувати систему управління ЗС агресора. Україна продовжуватиме боротьбу, доки всі російські війська не будуть виведені з суверенної території нашої держави й не буде відновлено справедливий та тривалий мир,

– ідеться у повідомленні.

До слова, у ніч проти 3 липня підрозділи СБУ у взаємодії з іншими частинами Сил оборони завдали ураження по складах боєприпасів російських окупантів у Донецькій області. На місці була потужна вторинна детонація.