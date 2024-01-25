В Одесі вдруге за вечір лунали вибухи і спалахнула нова пожежа

Кореспонденти 24 Каналу повідомляють про гучні вибухи в Одесі. Раніше 24 січня це місто вже було під атакою росіян.

Окупанти повторно атакують Одесу безпілотниками. Пройдіть у безпечне місце і залишайтесь там, поки не почуєте сповіщення про відбій повітряної тривоги.

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ЗМІ пишуть про пожежу

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер одразу попросив містян бути в укриттях. Водночас у місцевому виданні "Думська" близько 23:30 повідомили, що після вибухів у місті спалахнула пожежа. Де саме сталося загоряння та чи постраждав хтось – наразі невідомо. Варто дочекатися офіційної інформації від місцевих органів влади.

Повітряні сили спершу написали про те, що для Півдня є загроза балістики, але потім уточнили повідомлення – на місто все ж летіли нові "Шахеди".

Врешті, о 23:42 сирени сповістили про відбій тривоги.

У поліції розповіли деталі

Пошкоджено багатоповерховий будинок та складське приміщення. Наразі відомо про одну поранену людину. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки, збирають докази воєнного злочину Росії, опитують громадян, надають психологічну допомогу, забезпечують правопорядок,

– написали там.

Окупанти пошкодили житлову багатоповерхівку та меблевий склад. ДСНС гасить пожежі.

Наслідки влучання в Одесі 24 січня / Фото Нацполіції і "Суспільного"

Труханов також висловився про ситуацію

"Шахеди" прилетіли в Хаджибейський район, понівечивши житлову багатоповерхівку. Також унаслідок атаки вигоріли складські приміщення.

На верхніх поверхах будинку пошкоджено міжповерхове перекриття, втім, наскільки сильно пошкоджено тримальні конструкції – визначать фахівці.

Один постраждалий у лікарні з опіками, у стані середньої тяжкості. Інший чоловік відмовився від госпіталізації, медики допомогли на місці. Він отримав забій при падінні.

Що відомо про попередні вибухи

Гучно було в Одесі і перед 21:00. Згодом у Силах оборони Півдня повідомили про пожежу в житловому кварталі. На жаль, було зафіксоване пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Внаслідок підступної російської атаки постраждали щонайменше 2 людей. Відомо, що в одного з чоловіків – опіки, в іншого – множинні порізи. Їхньому життю нічого не загрожує.

Росіяни запустили дрони

За інформацією Повітряних сил, дрони-камікадзе в напрямку Одеси росіяни запускали з Чорного моря. Крім цього, декілька груп "Шахедів" рухалися з Півночі: спочатку в напрямку Дніпра, а потім – Кривого Рогу.