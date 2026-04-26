На вечері за участю Трампа пролунали постріли: президента США вивели зі сцени та евакуювали

Президент США Дональд Трамп увечері 25 квітня за Вашингтоном відвідав вечерю для кореспондентів Білого дому. Як раптом, на заході пролунали постріли.

Однак після пострілів Трампа та членів його кабінету терміново вивели зі сцени. Попередньо, він не постраждав, , пише NYT.

Що відомо про постріли на вечері за участю Трампа?

Захід відбувався у Вашингтоні. І до бальної зали увірвався озброєний чоловік. Одразу ж після цього люди кинулися на підлогу та почали ховатися під столами та стільцями.

Коли міністра транспорту США Шона Даффі поспішно виводили із зали – один з його охоронців крикнув: "Відбулися постріли!"

Згодом на сцену вийшов чоловік і оголосив: "Невдовзі ми продовжимо". Щоправда, жодної іншої додаткової інформації про інцидент не повідомив. Опісля він покинув сцену.