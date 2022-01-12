Вечірка Джонсона у розпал локдауну: британці вимагають відставки прем'єра

У Великій Британії набирає обертів скандал, який спалахнув через вечірку прем'єр-міністра Бориса Джонсона під час локдауну. Люди вимагають від політика вибачень, а дехто – навіть відставки.

Соцмережі спалахнули обуренням британців. Сам Джонсон поки інцидент ніяк не коментує.

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Що відомо про вечірку

ЗМІ наприкінці грудня 2021 року опублікували фото, на якому Джонсон та його дружина Керрі сидять на терасі за столом із двома людьми, не дотримуючись соціальної дистанції. На столі було вино та сирна дошка. За сусіднім столом сиділи ще 4 особи, решта присутніх – стояли у саду один біля одного.

Світлину нібито зробили у травні 2020 року, коли у Великій Британії був жорсткий карантин. Тоді діяли правила, що разом могли зустрічатися лише двоє людей, тільки на відкритому повітрі та на відстані не менше 2 метрів.



Світлина із заходу / Фото The Guardian

Лист-запрошення на Даунінг-стріт

Потім журналісти опублікували лист секретаря прем'єра Мартіна Рейнольдса. Політик запросив понад 100 співробітників принести свої власні напої до садів резиденції на Даунінг-стріт, аби "максимально насолодитися чудовою погодою".

Британці обурені

Після цього фото у Великій Британії розгорівся скандал. Люди обурювались та розповідали, як вони пережили цей день у розпал карантину.

Наприклад, у день вечірки Джеффу Сміту довелося попрощатися з матір'ю. Оскільки кількість присутніх була обмежена, на похорон прийшли тільки 10 осіб. Через соціальну дистанцію люди не могли обійматись.

Оскільки під час карантину, близькі не могли відвідувати родичів у лікарнях та будинках для людей похилого віку, Ірен померла, так і не побачивши своєї дочки. Згодом жінка оприлюднила фото матері.

Депутат Джим Шеннон розповідав у парламенті, що його свекруха померла на самоті від COVID-19, коли на Даунінг-стріт проходила вечірка. Він не зміг стримати сліз, пише The Sun.

Лише протягом тижня у травні 2020 британські поліцейські наклали понад 800 штрафів на людей за порушення карантину.



Джим Шеннон / Фото The Sun

Медики теж не змогли стримати обурення. У травні 2020 вони працювали довгі години у важких засобах індивідуального захисту та спостерігали, як люди помирають щодня. Тому Лоутону і Саманті Батт-Роуден довелось виходити на зміну саме 20 травня.

Джонсон мовчить

Наразі прем'єр не прокоментував вечірку. Припускають, що він таки зробить це в середу 12 січня, щоб придушити гнів з боку громадськості та його партії.

Деякі політики переконані, що Джонсону доведеться піти у відставку, якщо порушення доведуть. Ба більше, 2 опитування громадської думки показали, що більшість виборців після скандалу підтримують відставку прем'єра. В одному дослідженні за це висловились 66% людей.