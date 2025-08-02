У Києві в День жалоби влаштували вечірку у клубі: за справу взялася поліція
- У київському клубі влаштували вечірку в День жалоби за загиблими внаслідок атаки.
- За фактом гучної вечірки у траурний день розпочато кримінальне провадження.
В одному з клубів Києва проходила вечірка в День жалоби. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Дивіться також "Біль, що не має меж": Росія вбила ракетою у Києві вихованців ліцею №13 і членів їхніх родин
Що відомо про вечірку в столичному клубі в День жалоби?
Поліцейські в соцмережах виявили відео, на якому зафіксовано проведення вечірки в одному з закладів Голосіївського району у День жалоби за жертвами масованої атаки ворога на Київ, внаслідок якої загинула 31 людина, серед яких 5 дітей.
Поліцейські негайно прибули на місце події. Оскільки двері були зачинені, а персонал закладу на вимогу правоохоронців відмовився їх відчинити, правоохоронці провели невідкладний обшук, у ході якого виявили у приміщенні понад 30 відвідувачів і адміністрацію клубу,
– розповіли правоохоронці.
Присутніх привезли до територіального управління поліції й правоохоронці склали на них адміністративні протоколи за статтею 173 (дрібне хуліганство) та статтею 185 Кодексу про адмінпорушення (злісна непокора законній вимозі поліцейського).
Як зазначили в поліції порушникам загрожує штраф або до 15 діб адмінарешту.
"За фактом гучної вечірки у траурний день розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статтею 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Досудове розслідування триває", – резюмували там.