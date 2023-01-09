Вечірня атака Краматорська: окупанти влучили в автомобіль, пасажири загинули

Російські військові продовжують атакувати цивільне населення України. У Краматорську пізно ввечері 9 січня ворог обстріляв Краматорськ. Відомо про двох загиблих, в чиє авто влучив ворог.

У Краматорську, на жаль, знову ворожий приліт. Цього разу окупанти влучили у дорожнє полотно, яким пересувався автомобіль з цивільними. На жаль, двоє пасажирів загинули на місці.

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Окупанти завдали ракетного удару

Ворог вкотре атакував ракетами Краматорськ, що на Донеччині. Цього разу влучання зафіксували по проїжджій частині, а також автомобілі з людьми. На жаль, двоє пасажирів транспортного засобу загинули на місці.



Наслідки ракетного удару по Краматорську / Фото з телеграму Тимошенка



Наслідки ракетного удару по Краматорську / Фото з телеграму Тимошенка

На кадрах, які виклав у мережу Тимошенко, можна побачити наслідки ракетного удару. Внаслідок влучання по дорожньому полотну утворилася величезна вирва. Вона в діаметрі сягає кількох метрів.

Атаки Донеччини не вщухають

Як зазначив глава ОВА Павло Кириленко, у ніч проти 8 січня окупанти також обстрілювали Донеччину. Відомо про 7 ракетних ударів по Краматорську та 2 – по Костянтинівці.

Відомо, що від рук ворога у Краматорську постраждали будівлі освітнього закладу та промислового об'єкта. Крім того, пошкоджений гаражний кооператив. Що стосується Костянтинівки, то прильоти зафіксували у промисловій зоні.

За кілька годин до цих атак під ворожий обстріл потрапило Курахове, а також селище міського типу Курахівка. Відомо про пошкодження приватних будинків, а також мереж, які забезпечують Курахівську громаду теплом.

Зауважимо, що 9 січня окупанти також завдали масованого артилерійського удару по Курахівці. Відомо, що внаслідок цього пошкоджень зазнали як приватні житлові будинки, так і господарські споруди. Крім того, спалахнув автомобіль. За наявними даними, постраждало двоє людей.

Нагадаємо, що запеклі бої зараз точаться поблизу Соледара. За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, за минулу добу зафіксували 106 обстрілів ворога. Згодом у Міноборони додали, що ворог розпочав потужний наступ на населений пункт.