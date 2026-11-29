Щодня Наталя Луценко говорить із глядачами про міжнародні інциденти, політичні рішення, війну та події, які впливають на майбутнє України. За кадром цієї роботи – години пошуку й перевірки інформації, десятки прочитаних матеріалів, складні розмови з іноземними гостями та відповідальність за кожне слово в ефірі.

Adv

Однак поза студією є й інша Наталя – та, яка може годинами блукати незнайомими вулицями, захоплюватися ароматами парфумів, плавати у відкритій воді, шукати цікаві книжки й не уявляти свого життя без хорошого кіно.

Умежах спецпроєкту 24 Каналу "За кадром" ведуча пригадала, з чого почався її шлях у журналістиці, чому з часом полюбила прямі ефіри та як навчилася не боятися помилок перед камерою. Розповіла про незвичну словесну гру з Борисом Джонсоном, перше невдале інтерв'ю, і про моменти, які глядачі ніколи не побачать у випуску новин. І зрештою сказала про найважливіше – майбутнє, у якому українці не втратять доброти, зможуть знову радіти звичайним речам і прокидатимуться не від вибухів, а від сонячного світла.

популярні відео

Реклама

"Журналістика – це не лише мистецтво": про перші кроки в професії, 24 Канал і прямі ефіри

Кар'єрний шлях Наталі Луценко до журналістики не був зовсім класичним. За першою освітою вона соціальна працівниця та практична психологиня, а згодом вступила до Києво-Могилянської академії, де 2 роки навчалася на магістерській програмі з журналістики.

Вона переконана, що для того, аби стати хорошим журналістом, зовсім не обов'язково 5 – 6 років просидіти за університетською партою.

Журналістика погано вкладається в університетські рамки. Її можна вивчати, але навчитися бачити цей світ за підручником, мені здається, навряд чи вдасться. Це лише твій вектор, а журналістське щось має сидіти всередині – цей інтерес, цікавість– розмірковує ведуча.

Уже під час навчання в "Могилянці" Наталя чітко розуміла, чого хоче від професії. Її приваблювала можливість дивитися на світ крізь об'єктив камери, знаходити історії, які часто залишаються непоміченими, і створювати портрети людей. Їй однаково цікаво було розповідати про незвичайні українські винаходи, життя в далеких країнах чи творчі задуми, про які досі ніхто не чув.

Реклама

"Журналістика – це і мистецтво, і рутина. Бувають дні, коли ти перебуваєш у стані творчої ейфорії від того, що створюєш щось нове, відкриваєш несподіване. Але в університеті нас вчили: забудьте про натхнення, у журналістиці не завжди є час на нього чекати. І з роками я розумію, наскільки це справедливо. Іноді доводиться відсунути власні творчі бажання на другий план, тому що аудиторії потрібні факти тут і зараз," – пояснює Наталя.

За словами ведучої, хтось називає це рутиною, хтось – місією. Але в будь-якому разі журналістика вимагає і пластичності, і творчості, і дисципліни, і філігранної точності, коли йдеться про факти

Після навчання вона спробувала себе в ролі ведучої на "Першому діловому каналі", а згодом перейшла до міжнародної журналістики – почала працювати в міжнародному відділі новин ICTV. Там для неї розпочався новий професійний етап, який зрештою розтягнувся на 11 років. Спершу Наталя працювала міжнародною журналісткою, а згодом очолила відділ.

Реклама

1 2 3 1 / 3

Наталя під час роботи на ICTV/ Фото з особистого архіву ведучої

Важливу роль у її становленні відіграла людина, на яку хотілося рівнятися не лише професійно, а й творчо. Для Наталі такою наставницею стала головна редакторка програми "Факти" на ICTV, телеведуча Олена Фроляк. Її манера подачі новин настільки імпонувала молодій журналістці, що з часом вона почала впізнавати в ній і власні риси.

За роки роботи в міжнародній журналістиці Наталя встигла також попрацювати з Reuters, співпрацювати з BBC та познайомитись з особливостями роботи великих міжнародних редакцій. А журналістські програми за кордоном дали можливість побачити професію з іншого боку та побувати в різних країнах.

Однією з таких можливостей стала програма World Press Institute, яку Наталя виграла близько десяти років тому. Від кожної країни обирали лише одного журналіста, який вирушав до США на три місяці. За цей час учасники мали відвідати щонайменше 10 американських штатів.

Реклама

1 2 3 4 1 / 4

Наталя виграла програму з можливістю вирушити до США / Фото надала ведуча

А у 2023-му році Наталя знову пройшла міжнародний відбір – цього разу на програму при ООН. Там вона ще три місяці працювала у відділі для журналістів. Так міжнародна журналістика стала для неї не просто напрямом роботи, а й можливістю постійно відкривати нові країни, людей та історії.

З часом Наталя зрозуміла, що хоче рухатися далі. Їй хотілось більше англомовних інтерв'ю, власної платформи та можливості розвивати свою манеру подачі. Ведення ефірів здавалося наступним природним кроком, але аж ніяк не відмовою від журналістики. Навпаки, це була нагода поєднати різні грані професії.

Таку можливість їй зрештою дав 24 Канал. Тут Наталя змогла застосувати свої знання, зокрема, для англомовного проєкту War and Politics.

Реклама

Я зрозуміла, що хочу більше простору. Дуже хотіла більше англомовних інтерв'ю, якусь певну англомовну платформу. І можливість поєднувати стрими, інтерв'ю англійською, українською – це просто шикарне комбо, яке для мене згодом відкрив 24 Канал– розповідає вона.

Перші ефіри на 24 Каналі, звісно, не минули без хвилювання. Наталя пригадує, що тоді відчувала навіть надмірну відповідальність: хотілося все зробити правильно, нічого не забути й не збитися. Проте з досвідом прийшло розуміння, що впевненість не означає бездоганність.

Чим більше ти дозволяєш собі забути і збитися, тим легше. Повірте, цей момент має пройти. Не тільки в цій кар'єрі, а й у будь-якій іншій, де треба щось проговорити й сказати, потрібно дати собі можливість на помилки– ділиться Наталя.

Зрештою прямі ефіри стали для неї особливим форматом роботи. У них є те, чого не відтвориш під час запису: відчуття моменту, жива реакція на співрозмовника, несподівані повороти розмови та можливість імпровізувати. Не всі вдалі думки можна заздалегідь записати в нотатник – іноді вони народжуються просто під час розмови. А щойно ефір закінчується, можна видихнути й переходити до наступних справ.

Реклама

1 2 3 1 / 3

Прямі ефіри спершу давались Наталі нелегко / Фото надала ведуча

Наталя навіть має своєрідне пояснення хвилюванню перед виходом у кадр. Вона часто згадує думку, яку приписують людям театру: якщо перед виходом на сцену ти зовсім перестав хвилюватися, можливо, ця справа вже не так тебе захоплює.

Я повертаюся до цього вислову, коли не знайшла потрібне слово чи не знайшлася в моменті. Тоді вже не роблю з цього трагедії, тому що розумію: мені не байдуже. Just keep going– з усмішкою говорить вона.

Цікаво, що Наталя не вважає, що ведучий обов'язково має зберігати цілковито незворушний вираз обличчя та монотонний голос. Журналістика змінилася, а разом із нею – і способи спілкування з аудиторією. На її переконання, емоційність не суперечить професійності, якщо за нею стоять факти, відповідальність і розуміння теми.

Реклама

"Поки ти спиш, світ встигає прожити ще одне життя": про робочу рутину і складнощі

Робочий день Наталі починається задовго до появи в кадрі. У міжнародній журналістиці новини не чекають, поки прокинешся і вип'єш ранкову каву. За ніч у світі може статися стільки всього, що зранку доводиться буквально збирати докупи події з різних куточків планети.

Поки ти спиш, світ уже встигає прожити ще одне життя. За ці вісім годин може багато чого статися, особливо коли маєш дуже несподіваних політиків при владі. Я кажу не лише про диктатора Путіна. Ми знаємо, що й у нас є інші політики дуже непередбачувані (наприклад, Дональд Трамп, – 24 Канал)– усміхається Наталя.

Тому поки світ ще остаточно не прокинувся, ведуча вже встигає випити, як сама жартує, мало не відро кави, прочитати все важливе та постояти чотири хвилини в планці. До цього додаються кілька нескладних вправ, які допомагають розбудити тіло перед насиченим днем.

Однак найбільше часу забирає саме робота з інформацією. Наталі недостатньо просто переглянути заголовки й дізнатися, що сталося за ніч. Потрібно зрозуміти, як події пов'язані між собою. Наприклад, що рішення у Вашингтоні можуть означати для Пекіна чи Близького Сходу і, найголовніше, як усе це позначиться на Україні.

Наталя розкрила, як ведучі готуються до роботи / Фото з особистого архіву

За кожною новиною стоїть окрема робота: відокремити головне від другорядного, перевірити факти, знайти взаємозв'язки та визначити, що справді варте уваги аудиторії. Іноді на це йде левова частка ранку, а подекуди й усього дня.

Що ж до речей, без яких ведуча не виходить в ефір, то тут усе значно прозаїчніше за магічні ритуали. Її головні помічники – ноутбук і телефон, які дають змогу швидко зорієнтуватися в інформації та перевірити потрібні дані. А от спеціального талісмана, який мав би приносити удачу перед камерою, у Наталі немає.

Одне з найбільших випробувань у роботі ведучої для неї – втримати нитку розмови й не пропустити момент, коли співрозмовнику потрібно поставити додаткове запитання. Адже іноді саме одне влучне уточнення може відкрити зовсім інший бік історії.

Вона й сама, переглядаючи чужі інтерв'ю, ловить себе на думці, що журналіст міг би запитати щось іще, заглибитися в тему або не залишати нез'ясованих деталей. І розуміє, що часом припускається таких помилок.

Я знаю, що теж цим грішу. Тому мені не хочеться, щоб глядач так само думав про мене, дивлячись певне інтерв'ю: чого ти тут у цю глибину не пішла? Або чого не перепитала? Що тобі не ясно?– зізнається ведуча.

Особливої уважності потребують розмови англійською, коли мовиться про Україну та її історію для західної аудиторії. Тут недостатньо просто поставити запитання про чергову атаку українських сил на російські НПЗ чи Керченський міст. Важливо пояснити співрозмовникам і глядачам контекст, розповісти, де розташовані ті чи інші об'єкти, хто стоїть за певними рішеннями та як на події реагують у світі.

Таке відчуття аудиторії не з'являється за один день. Це роки практики, протягом яких журналістка вчиться дивитися на події очима людини по той бік екрана.

Наталя переконана, що досвід є важливою частиною кар'єри / Фото надала ведуча

Робота на 24 Каналі також змінила підхід Наталі до побудови ефірів. Ведуча зрозуміла, що найважливіше не варто залишати наостанок, ніби найцікавіше має стати винагородою для тих, хто дочекається фіналу. Якщо є важлива історія, глядач повинен почути її відразу. Водночас потрібно вміти тримати увагу аудиторії, не перетворюючи ефір на суцільний потік емоцій.

Та зберігати рівновагу буває непросто, особливо коли доводиться читати заяви іноземних політиків. Деякі з них, за словами Наталі, сповнені цинізму, байдужості, прихильності до Росії чи відвертої неповаги до України.

Іноді мені просто хочеться вигукнути: "Ви взагалі чуєте себе?". Але ти розумієш, що це політика, ти журналістка і треба якось себе опанувати тут і зараз. Іноді, звісно, як жива людина, мені хочеться розплакатися. Мене дуже накриває і обурення, і безсилля. Але я й у глядачів не маю права забирати надію. Якщо буду занадто сильно надавати їм обурення, то вже надто емоційно забарвлюватиму все. Тому тут теж треба тримати баланс– пояснює Наталя.

Проте є новини, перед якими втримати емоції особливо важко. Серед найболючіших для Наталі – історії батьків, які втратили дитину або чекають, поки рятувальники дістануть її з-під завалів. Сильним потрясінням стала й новина про обстріл Комишувахи, коли надходили повідомлення про загиблих і тривало підрахування жертв.

Утім, цей біль знайомий ведучій набагато довше, ніж із початку повномасштабного вторгнення. Ще з 2014-го року Наталя читала інтерв'ю з військовими парамедиками та історії звільнених із полону. Особливо врізалися в пам'ять розповіді медиків про останні хвилини життя українських захисників. У багатьох із них, згадували парамедики, останнім словом було "мама".

Неможливо звикнути до цих історій. Неможливо думати, що завтра тобі буде легше, що навколо тебе вибудується якийсь панцир, броня, якась арматура. Не буде цього. Я не знаю, наскільки ще можна розтягнути себе в цьому співчутті. Але неможливо звикнути, і я не хотіла б до цього, звісно, звикнути, – говорить ведуча.

"Мене ніби готували до секретної операції": про невдале інтерв'ю з Лорою Лумер

Не кожне інтерв'ю з гучним ім'ям стає тією розмовою, на яку розраховуєш. Саме так сталося з Наталею під час інтерв'ю з американською політичною блогеркою Лорою Лумер.

На той момент Лумер активно обговорювали в Україні: раніше вона давала інтерв'ю російським пропагандистським медіа та підтримувала Росію, однак згодом змінила свою позицію. До Наталі через іноземних посередників звернулися з пропозицією організувати розмову. Канал був зацікавлений в інтерв'ю, тож почалася тривала підготовка.

Мене ніби готували до секретної операції. У мене були таємні зустрічі, багато зідзвонів, обговорення запитань, якісь дуже незвичні домовленості, постійні організаційні труднощі. Я 7 днів готувалася до розмови, об'їздила всі локації– пригадує ведуча.

Та найцікавіше почалося безпосередньо в день інтерв'ю. Лумер раптово змінила місце зустрічі, призначила розмову просто неба, під палючим сонцем, і запізнилася на дві години. Наталя разом із командою весь цей час чекала на неї просто на спеці. Зрештою замість довгоочікуваної змістовної розмови журналістка отримала лише близько 14 хвилин запису.

Інтерв'ю з Лумер / Скриншот з відео

На моє розчарування, жодних особливо несподіваних відповідей чи відкриттів не було. Я переконалася, що все ж таки гучне ім'я не гарантувало цікавого інтерв'ю. Воно не гарантувало цікавої екстравагантної думки, хоча явно вона на це здатна– зазначила Наталя.

Натомість, на думку ведучої, набагато цікавішим може виявитися інтерв'ю з людиною, домовитися з якою було б значно простіше. Адже за відсутністю гучного статусу іноді ховаються глибокі знання, щирість, гострий розум і вміння так відповісти навіть на просте запитання, що журналіст на мить втрачає дар мови.

"По моєму обличчю все було зрозуміло": про курйози через спілкування англійською

Одного разу під час прямого ефіру Наталя так захопилася поясненням певної думки, що зрештою сама заплуталася у власних словах. Речення ніяк не складалися докупи, логіка розмови почала губитися, і ведуча просто обірвала свої роздуми коротким "коротше". Каже, що саме ця частина пояснення виявилася найщирішою.

Англомовні інтерв'ю теж часом підкидають несподіванки. Буває, співрозмовник говорить щось, чого Наталя не до кінця розуміє, але розмову потрібно продовжувати. Тоді на допомогу приходять уточнювальні запитання.

І людина здогадується по моєму обличчю, що я не дуже розумію що він далі говорить, бо моє уточнення за питання якесь не чітке– пригадує вона.

Є й окрема категорія мовних курйозів – слова, які вперто не хочуть правильно вимовлятися. Наприклад, hospitalized. Але найбільше веселощів у команди викликають деякі англійські словосполучення, які для українського вуха звучать зовсім не так, як задумувалося.

Іноді я кажу англійською "peace deal", а воно може прозвучати для українців по-іншому. Звісно, західний глядач цього не розуміє, це розуміємо лише ми. Такий собі наш внутрішній жарт– сміється Наталя.

Ведуча з усмішкою згадує про мовні курйози / Фото з особистого архіву Наталі

А от один із найпам'ятніших курйозів стався під час прямого включення з Давосу. Тоді ведуча мала розмовляти з Юлією Свириденко, яка на той час обіймала посаду віцепрем'єр-міністерки. На вулиці було близько 9 – 11 градусів морозу. Співрозмовниця стояла перед камерою в елегантному костюмі та на підборах, а команда намагалася налагодити зв'язок серед швейцарських гір.

Та техніка вперто не хотіла співпрацювати: щойно розмова починалася, зв'язок зникав. Наталя дедалі більше хвилювалася не лише через зірваний ефір, а й через те, що її співрозмовниця змушена стояти на морозі й чекати чергової спроби. Зрештою розмова таки відбулася і пані Свириденко стала для Наталі зразком витримки.

"Це було дуже весело": про розмову з Борисом Джонсоном і гостя, який забув про інтерв'ю

Смішні історії у журналістів трапляються іноді навіть з відомими політиками. Так, Наталя неодноразово проводила інтерв'ю з Борисом Джонсоном, 77-й прем'єр-міністром Великої Британії та другом України.

Ведуча зізнається, що він надзвичайно інтелектуальний співрозмовник, але має досить своєрідну манеру спілкування. Особливо йому подобається повторювати ім'я людини, до якої звертається. Через це їхні інтерв'ю часом перетворюються на своєрідну словесну гру.

Я кажу: "Містер Джонсон", він каже: "Наталі". Я кажу: "Містер Джонсон", він знову повторює моє ім'я. І так по колу. Це було дуже весело– пригадує ведуча.

Одне з останніх інтерв'ю Наталі з Джонсоном: дивіться відео

А от знайомство з ірландським журналістом Кейланом Робертсоном почалося зовсім не так, як планувалося. Він відомий своїми матеріалами про російську війну проти України, їздить на фронт, документує російські удари, викриває пропаганду та розповідає міжнародній аудиторії про злочини окупантів.

Їхнє перше інтерв'ю мало відбутися після повернення Робертсона з військового відрядження. Журналіст щойно приїхав із передової, де майже не спав, і, схоже, настільки виснажився, що проспав або просто забув про домовленість. Наталя вже чекала на нього в студії, коли з'ясувалося, що гість не прийде.

Це була неділя, команда вже зібралася працювати, тож ситуація виявилася не надто приємною. Робертсон перепросив, а інтерв'ю довелося перенести. Та невдалий початок зовсім не завадив їхньому подальшому спілкуванню. Згодом вони почали регулярно записувати розмови, багато працювати разом і зрештою навіть потоваришували.

Наталя і Робертсон / Фото надала ведуча

"Глядач навіть не здогадується": про те, що залишається за кадром

За короткою новиною в ефірі часто стоїть значно більше, ніж може уявити глядач. Перш ніж розповісти про певну подію за кілька хвилин, Наталя перечитує десятки матеріалів, стежить за телеграм-каналами й міжнародними медіа.

Серед її щоденних джерел – Axios, The New York Times, The Washington Post, Politico та Financial Times. Іноді доводиться оформлювати підписки, щоб дістатися до повного тексту й зрозуміти, як за кордоном оцінюють події в Україні, російську економіку чи ситуацію на фронті.

Та за кадром залишається не лише ця велика підготовка, а й постійний вибір: про що розповісти глядачам, а що залишити поза випуском. Наталя веде міжнародні новини українською та англійською мовами. В англомовному випуску особливий акцент робить на Україні та російській війні, тому інформацію доводиться ретельно відбирати й адаптувати для аудиторії.

Напевно, складно не просто знайти новину, а вирішити, від чого ти відмовляєшся в міжнародному випуску. Тут фільтр уже всередині тебе. Ти сам собі цензор. Глядач дивиться ефір і не здогадується, яка підготовка за цим стоїть– пояснює ведуча.

Часом хочеться розповісти значно більше, додати контекст, пояснити деталі, показати різні оцінки однієї події. Але ефірний час обмежений, та й увага глядача не безмежна. Тому журналістці доводиться постійно шукати баланс між повнотою інформації та її зрозумілою подачею.

Наталя наголошує, що саме ведучий є "фільтром" інформації / Фото з особистого архіву журналістки

Важливою частиною цієї роботи Наталя вважає і зворотний зв'язок. Реакція аудиторії допомагає зрозуміти, як сприймають матеріали, що викликає запитання, а з чим глядачі не погоджуються. І це цілком природно, на думку ведучої, адже журналіст та аудиторія не мусять поділяти однакові погляди на кожну тему.

"Мій антидеприсант": про відновлення сил і заняття, якби не журналістика

Після насиченого ефіру Наталі важливо хоча б на якийсь час залишитися наодинці із собою. Попри роботу в кадрі, вона не надто тяжіє до публічності поза професією. Світські заходи й вечірки – не зовсім її історія. Ведуча навіть називає себе "людиною-мушлею", бо іноді їй просто хочеться сховатися від чужих поглядів і побути у власному світі.

Найкраще перемикнутися після нескінченного потоку новин допомагає спорт. Ще з дитячих років вона танцювала й займалася фізичними навантаженнями. Тепер у її житті є гантелі та розтяжка.

Це мій найкращий антидепресант. Фізичне навантаження допомагає мені повернутися до себе, до контакту із собою. Коли втомлюються м'язи, я вже зайвого не думаю. Зате в розслабленому тілі можу нарешті почути себе, свою думку, своє бажання– розповідає Наталя.

Вихідні в Києві вона теж любить починати з руху. Ранній підйом, басейн, кава після тренування, обід із друзями, кіно, а якщо дозволяють фінанси – ще й тайський масаж. Наталя обожнює плавати не лише в басейні, а й у відкритій воді, бере участь у змаганнях і любить відчуття свободи, яке дарує вода.

1 2 3 4 5 6 1 / 6

Наталя не уявляє своє життя без плавання / Фото надала ведуча

Не менш важливі для неї зустрічі з друзями, кіно та подорожі. Ведуча називає себе затятою кіноманкою, особливо любить психологічні трилери й фільми жахів – ті, від яких неможливо відірватися. Щоправда, після початку повномасштабного вторгнення довго не могла дивитися горори. Приблизно за три роки це захоплення поступово повернулося.

Читання теж допомагає їй перезавантажитися. Наталя долучається до книжкового клубу, де можна не просто прочитати історію, а й обговорити її з іншими. Увечері ж намагається відкладати гаджети й засинати з книжкою в руках. Серед останніх улюблених – "Галя без голови", Люко Дашвар, "Хочу", Джилліан Андерсон, "Аромат щастя найсильніший під час дощу", Віржіні Ґрімальді, і роман "Сигінь Ірвінг" української письменниці Катерини Тромпак.

1 2 3 1 / 3

Наталя також обожнює читати та подорожувати / Фото з особистого архіву ведучої

Водночас їй іноді бракує тієї безтурботності, яка була до повномасштабної війни: можливості просто лежати біля моря, думати про дрібниці й не відчувати за це провини. Тепер такі миті здаються особливо цінними.

Поза кадром Наталя – людина, яка любить людей та довгі розмови. Їй цікаво відкривати інші культури, куштувати незвичайні страви, ходити музеями й театрами. Нещодавно, наприклад, вона побувала на виставі за участю свого друга, актора Володимира Гладкого, і нарешті вдосталь посміялася.

Любить і зовсім прості речі, а саме блукати незнайомими вулицями, спонтанно заходити до ресторану без бронювання, замовляти щось смачне й пити каву.

Можна цілий день розбиратися в міжнародних конфліктах, нових типах дронів і заявах американських дипломатів, а ввечері перейматися тим, чи хороший фільм ти обрала або що приготуєш на вечерю. Ось таке воно життя– зауважує ведуча.

Попри те, що Наталі складно уявити себе без журналістики, вона зізнається, що у неї вистачає захоплень, які цілком могли б перерости в іншу справу. Наприклад, парфумерія. Ведучу давно цікавить, як запахи повертають нас до певних людей, місць і моментів життя. Для неї парфуми – значно більше, ніж аксесуар чи частина образу.

Парфуми – це історії, але без слів– так Наталя описує своє захоплення.

Серед улюблених ароматів ведучої є Blanche Bête, Enchanted Forest від нішевого бренду The Vagabond Prince, Kajal III від бренду Кайал та Silver Mountain Water від бренду Creed. Всі ці аромати, за словами Наталі, мають сильну палітру, шлейф, але водночас вони різні: повертають до конкретних спогади та "вмикають" різний настрій.

Та навіть якби вона обрала іншу професію, бажання розповідати історії нікуди б не зникло. Їй близька документалістика, а серед улюблених кінематографістів – французький режисер Жак Перрен, який працював над стрічками "Океани" та "Птахи". Наталю захоплює, наскільки ретельно він спостерігав за природою і перетворював ці спостереження на справжню поезію на екрані.

Можливо, саме тому ведуча із задоволенням створювала б власні документальні проєкти або тревел-програми. Подорожувала б, відкривала незвичні місця, розповідала про життя людей, природу й культуру.

Ще один можливий напрям для ведучої – гастрономічний туризм. Серед країн, які її особливо приваблюють, – Індія та В'єтнам.

Я б туди завезла туристів, хоча сама там ніколи не була. Тому я б задоволенням присвячувала час цьому, будувала б і в цьому кар'єру, будувала б маршрути, перевіряла б усі ресторани суто з професійної відповідальності– роздумує ведуча.

Однак на цьому ведуча не зупиняється. Розповідає, що також могла б створити жіночу спільноту – простір, де можна знайомитися, підтримувати одна одну, разом мандрувати, проводити ретрити й ділитися досвідом. Їй близька сама ідея сестринства, у якій немає суперництва, натомість є взаємна підтримка.

Наталі важлива ідея жіночої підтримки / Фото з особистого архіву ведучої

А якщо говорити про зовсім інший життєвий шлях, Наталя могла б повернутися до своєї першої освіти й працювати в гуманітарній сфері. Наприклад, долучитися до міжнародних місій, допомагати людям, які опинилися у складних обставинах, в Україні чи в інших куточках світу.

"Хочу, щоб все це не було марним": про те, що хочеться побажати кожному українцю

Для Наталі найстрашніше – не просто втомитися від війни, а одного дня звикнути до неї настільки, щоб перестати помічати чужий біль. Вона боїться байдужості до інших, до себе, до того, що відбувається навколо. Адже навіть коли українці сперечаються, не погоджуються й часом дуже гостро критикують одне одного, важливо, що їм досі не байдуже.

Поки чужа біда здатна нас ворушити, а чуже щастя – по-справжньому тішити, ми чогось дуже глибинного і головного в собі не втратили– переконана ведуча.

Наталя мріє про життя, у якому буде більше любові, співчуття та свободи. І дуже хоче, щоб у новинах дедалі рідше звучало слово "війна", а натомість частіше – "українська перемога". Їй важливо вірити, що весь пережитий українцями біль, усі втрати, сльози й зусилля не були марними.

Ведуча вірить в перемогу України / Фото надала Наталя

Звертаючись до глядачів 24 Каналу, ведуча говорить про те, чого бажає кожному з нас: аби колись ми озирнулися на цей період і зрозуміли, що вистояли, не втратили себе й залишилися людьми, здатними любити та співчувати.

Я хочу, щоб усе це не було марним. Щоб кожна недоспана ніч, наша втома, кожна сльозинка, кожна втрата, кожна зморшка і передчасна сивина стали не лише свідченням того, скільки болю ми пережили, а й того, що попереду на нас чекає набагато краще майбутнє. Нехай уся ця темрява, яку ми пережили, ніколи не відбере в нас можливості дарувати одне одному світло– каже Наталя.

І, мабуть, саме в цьому для ведучої одна з відповідей на запитання, як витримувати важкі часи. Наталя зізнається, що після безсонних ночей, обстрілів і страху не менш важливо відчувати, що можеш допомогти комусь іншому: задонатити, запитати, як справи, підтримати людину, яка цього потребує. Навіть невеликий вчинок повертає відчуття сенсу й допомагає впоратися з власною тривогою.

Бо майбутнє, про яке мріє Наталя і тисячі українців, – це не лише життя без війни. Це життя, у якому після всього пережитого в нас залишиться місце для пам'яті, любові, сміху, подорожей, відкриттів і звичайного людського щастя.