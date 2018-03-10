Ведуча Леся Нікітюк зізналась, як вона ставиться до Іnstagram
Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, відома за участю в проектах "Навколо М" та "Орел і решка", розповіла, чи допомагає їй у житті соціальна мережа.
Зізнання зірка написала на сторінці в Іnstagram.
Одкровення Леся Нікітюк розпочала зі звернення до своїх прихильників. Ведуча запитала, чи допомагає їм Іnstagram жити, чи знаходять вони в соціальній мережі щось корисне або кумедне.
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За словами Лесі Нікітюк, їй соцмережа дає багато потрібної інформації. Вона стежить за дописами відомих голлівудських жінок, від яких багато чого дізнається.
"В моїх підписках багато людей, у яких є чого повчитися. Наприклад, у Дженіфер Лопес як завжди залишатися молодою і красивою в свої 47, Вікторії Бекхем – як бути матір'ю чотирьох дітей і залишатися на висоті, маючи при цьому класну фігуру і мужчину поряд. А К'яра Ферраньї – моя однолітка, красива, стильна, чекає дитину і при цьому продовжує робити кар'єру! Ух, жінки, надихаєте ви мене!" – написала Леся Нікітюк.
Прихильникам сподобалось таке оригінальне звернення до них. Відтак люди із захватом відповідали, що велике натхнення та оптимізм черпають саме з дописів Лесі Нікітюк.
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