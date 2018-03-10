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Ведуча Леся Нікітюк зізналась, як вона ставиться до Іnstagram

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Леся Нікітюк розповіла про Іnstagram
Леся Нікітюк розповіла про Іnstagram / Фото з соцмереж

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, відома за участю в проектах "Навколо М" та "Орел і решка", розповіла, чи допомагає їй у житті соціальна мережа.

Зізнання зірка написала на сторінці в Іnstagram.

Одкровення Леся Нікітюк розпочала зі звернення до своїх прихильників. Ведуча запитала, чи допомагає їм Іnstagram жити, чи знаходять вони в соціальній мережі щось корисне або кумедне.

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За словами Лесі Нікітюк, їй соцмережа дає багато потрібної інформації. Вона стежить за дописами відомих голлівудських жінок, від яких багато чого дізнається.

"В моїх підписках багато людей, у яких є чого повчитися. Наприклад, у Дженіфер Лопес як завжди залишатися молодою і красивою в свої 47, Вікторії Бекхем – як бути матір'ю чотирьох дітей і залишатися на висоті, маючи при цьому класну фігуру і мужчину поряд. А К'яра Ферраньї – моя однолітка, красива, стильна, чекає дитину і при цьому продовжує робити кар'єру! Ух, жінки, надихаєте ви мене!" – написала Леся Нікітюк.

Прихильникам сподобалось таке оригінальне звернення до них. Відтак люди із захватом відповідали, що велике натхнення та оптимізм черпають саме з дописів Лесі Нікітюк.

Завжди хотіла спитати..? Вам помогает Инстаграм жить? Поднимает настроение? Вы находите для себя что то полезное? Я например -да!!!! В моих подписках много людей у которых есть чему поучиться.Например: @jlo -как всегда оставаться молодой и красивой в свои 47 @victoriabeckham -как быть матерью 4х детей и оставаться на высоте, имея при этом классную фигуру и мужика, который рядом @chiaraferragni -моя одногодка, красивая, стильная, ждёт ребёнка и при этом продолжает делать карьеру!!! Ух женщины...вдохновляете вы меня! Про мужчин...позже напишу)

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Теги: Новини України LifeStyle Instagram
Джерело: 24 Канал
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