Ведучий каналу Мураєва хоче купити львівський Монумент слави

Журналіст проросійського телеканалу "Наш" Артем Нікіфоров заявив про намір викупити елементи Монументу слави, який нещодавно демонтували у Львові. Щоправда, за словами ведучого, він не є покупцем, а лише допомагатиме в придбанні комуністичного пам'ятника.

Мовиться про скульптурну композицію "Батьківщина благословляє Воїна". Складається вона з алегоричних фігур радянського "Воїна" та "Батьківщини-матері". "Батьківщина-мати" приймає присягу вірності "Воїна" та символічно благословляє його меч.

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Львівський Монумент слави може опинитися в одній із країн ЄС

Нікіфоров у фейсбуці зауважив, що він як адвокат представляє інтереси особи, яка хоче купити львівських "Воїна" та "Батьківщину-матір". Також мовиться про можливість вивезення скульптур до однієї з країн ЄС.

Журналіст каналу "Наш" відкрито звернувся до міської влади Львова та інших компетентних органів. Просить їх "встановити зв'язок для обговорення умов угоди".

Ні прізвища, ні інших даних про ймовірного покупця Нікіфоров так і не розкрив. Лише розповів, що його клієнт вже давно цікавиться об'єктами соцреалізму, особливо монументальним мистецтвом.

На прохання та за дорученням клієнта я не можу розкривати його особу. Він має достатньо фінансових ресурсів для купівлі об'єктів мистецтва відповідного рівня. Він перебуває у першій десятці українського Forbes,

– переконує Нікіфоров у коментарі журналістам.

Щодо вартості монумента журналіст зауважив, що ціни на таке варіюються від собівартості матеріалів, із яких виготовлено той чи інший об'єкт. Загальна ж сума може в середньому становити 200 – 250 тисяч доларів. Але точну ціну він зараз назвати не може.

"Готові вислухати пропозиції тих, хто має право розпоряджатися об'єктом", – зазначив Нікіфоров.

Як на це відреагували в мерії Львова

На сайті телеканалу "Наш" вказано, що їхній ведучий Нікіфоров справді займається юридичною практикою. Веде її з 2011 року. За освітою він – магістр міжнародного права.

У львівській міськраді заяву Нікіфорова відмовились коментувати. Його допис чиновники вважають звичайним тролінгом.

Офіційно усі елементи Монументу Слави перевезли до меморіального музею тоталітарних режимів "Територія Терору". Раніше жодні рішення про продаж пам'ятника на рівні місцевої влади не ухвалювали.

Демонтаж Монументу слави у Львові: коротко

Відповідне рішення ухвалили ще лютому 2018 року. Роботи тривали поступово та в кілька етапів.

Зокрема, у грудні 2018-го почали демонтувати окремі елементи.

В березні 2019-го знесли 30-метрову стелу Монументу слави через її аварійний стан.

А у квітні 2021 року розібрали барельєфи, розміщені у внутрішній частині. Опісля робітники зняли плитку під ними.

Останні елементи – вищевказаних "Воїна" та "Батьківщину-мати" – демонтували 23 липня.

Що відомо про "Наш", на якому працює Нікіфоров Належить мовник Володимиру Мураєву – батьку колишнього "регіонала" Євгенія Мураєва. Раніше належав самому політику. Він також є і засновником каналу.



Євгеній Мураєв неодноразово відзначався українофобськими та проросійськими заявами. Зокрема, в лютому видав, що Належить мовник Володимиру Мураєву – батьку колишнього "регіонала" Євгенія Мураєва. Раніше належав самому політику. Він також є і засновником каналу.Євгеній Мураєв неодноразово відзначався українофобськими та проросійськими заявами. Зокрема, в лютому видав, що "воїни ЗСУ вбивають цивільних на Донбасі" . Також він наголошував, що "Україна як нація до 2050 року зникне".