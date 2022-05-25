Ведуть маневрену оборону, – Мотузяник спростував відступ ЗСУ на Сході

Речник Міністерства оборони України спростував, що Збройні Сили України відступають на Сході України.

Олександр Мотузяник повідомив, що така термінологія є не дуже коректною.

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За його словами, безумовно на деяких окремих напрямках російські угрупування мають тимчасово тактичні успіхи.

Але те, що українські війська там відступають, – це абсолютне неправильне трактування дій. В окремих ділянках українські підрозділи ведуть маневрену оборону,

– розповів Олександр Мотузяник.

Він пояснив, що це потрібно, аби, де можна, – відійти в сторону, змінити позиції. Тоді за настання сприятливих умов ЗСУ зможуть провести контрнаступальні дії.

Крім того, зазначив, що є певні території та населені пункти, які можуть переходити з рук в руки.

"Там дуже динамічна ситуація, тому я не підтверджую трактування того, що українська армія наче б то відступає. Це абсолютно не так", – додав Олександр Мотузяник.

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В оперативному зведенні Генштабу також повідомили, що окупанти готуються до активних дій на Новопавлівському й Запорізькому напрямках.

Ситуація на Луганському напрямку вкрай напружена та непроста. Наші бійці там перебувають уже 90 днів та доволі втомлені, натомість російські окупанти постійно перекидають туди нову живу силу. Про це розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він також додав, що ситуація для наших військ на Луганському напрямку є доволі непростою.

25 травня, російська армія мала намір здійснити атаку, втім, Збройні Сили України дали гідну відсіч ворогу. Про це свідчить оперативна інформація щодо ситуації на півдні України, повідомляє Оперативне командування "Південь".

Всі події на сьогодні вказують, що окупанти планують зробити у Маріуполі військову базу. Вони все ж таки хочуть запустити порт, аби перекидати вантажі та вивозити усе награбоване. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він також зазначив, що ситуація у Маріуполі нагадує гетто, адже зараз все важче виїхати та заїхати в місто.

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