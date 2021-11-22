Вели вогонь по майже всій лінії фронту, – розвідка про обстріли окупантів

За даними Міністерства оборони бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню. Водночас українська сторона інформує про нарощування сили Росією біля нашого кордону.

За минулий тиждень російські бойовики 58 разів атакували українські позиції. Під час 24 атак бойовики використовували заборонену мінськими домовленостями зброю. Про це розповів речник Центру оперативного інформування Міноборони Леонід Матюхін.

Важливо Загроза для України: Росія провела в окупованому Криму навчання зі знищення крилатих ракет

Один військовий загинув

Українські захисники 31 раз відкривали вогонь у відповідь. При цьому не застосовували заборонене мінськом озброєння.

На жаль, через атаки бойовиків минулого тижня загинув 33-річний Уберт Мрачковський з Хмельниччини. Ще 5 захисників отримали поранення, а 1 – бойові травми.

Дозволили служити всім

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким полеглого героя.

За даними розвідки, Збройні сили Росії продовжують нарощувати військову силу на кордоні з Україною та на лінії розмежування на Донбасі. Наприклад, з 15 листопада російські найманці вкотре розпочали проведення зборів "військових запасу" для бойової підготовки. За даними української розвідки, проведення навчань контролює Росія.

За даними розвідки, окупанти на Донбасі хочуть отримати дозвіл від Кремля для того, щоб російські громадяни на офіційному рівні могли проходити військову службу в армійських корпусах бойовиків.

Крім того, триває активна агітація серед населення тимчасово окупованих територій для проходження "служби" в військах бойовиків. У свої лави російські найманці приймають усіх охочик – алко- та наркозалежних та осіб з судимістю.

Українська сторона повідомила місію ОБСЄ про порушення зі сторони російських найманців. Представники моніторингової місії уже зафіксували 10 одиниць ворожої техніки, яку окупанти встановили з порушенням мінських угод.

Можливість повномасштабного вторгнення Росії в Україну: головне