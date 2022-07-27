У Маріуполі величезна черга за перепустками, щоб виїхати з міста, – радник мера

Українці, які залишилися в Маріуполі, масово хочуть покинути окуповане росіянами місто. Однак російські загарбники створюють людям усілякі перепони.

Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Окупанти, які навіть хочуть перейменувати Маріуполь, постійно брешуть про ситуацію у місті.

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Люди бачать реальний стан справ і не хочуть залишатися у зруйнованому росіянами місті.

Шалені черги за перепустками на виїзд

Однак, як повідомив Андрющенко, виїхати із Маріуполя неможливо без спеціальної перепустки, як видають окупанти. Аби отримати такий папірець, людям доводиться вистоювати у величезних чергах.

Ці черги стоять щодня з самого ранку. Люди приходять майже одразу після закінчення комендантської години у Маріуполі,

– розповів радник мера Маріуполя.

"Окупанти створюють бюрократичні перепони"

За його словами, такі перепустки видають у єдиному місці, яке розташоване у Лівобережному районі міста. Оскільки транспорту у Маріуполі практично немає, люди дістаються туди або пішки, або велосипедами.

Окупанти створюють такі бюрократичні перепони. Там шалені черги на 2 – 3 тижні наперед,

– сказав Андрющенко.

Частина маріупольців, яким вдалося отримати так звану перепустку на виїзд, прибуває на підконтрольну Україні територію, зокрема, до Запоріжжя. Там щодня зустрічають 50 – 100 людей, яким вдалося вирватися з окупованого Маріуполя.

Зверніть увагу – черги за перепустками на виїзд у Маріуполі: дивіться відео

Фільтраційний пункт окупантів

Як розповів Андрющенко, нещодавно росіяни відкрили фільтраційний пункт на базі Центрального райвідділку поліції, який окупанти називають Жовтневим. Для того, аби пройти так звану фільтрацію, людям теж доводиться вистоювати у чергах.

"Вони (окупанти – 24 канал) просто не справляються з цими чергами. Багато людей залишаються "нефільтрованими". А це з точки зору окупантів неприпустимо", – зазначив радник міського голови.



Маріупольці у черзі за довідкою про фільтрацію / Фото з телеграм-каналу Андрющенка

Він пояснив, що довідка про фільтрацію – обов'язкова умова не тільки для пересування містом, але й основний документ для отримання перепустки на виїзд.

"Фільтрують" навіть пенсіонерів

Андрющенко додав, що окупаційна влада міста змушує пройти фільтрацію навіть літніх людей.

Вони настільки бояться українців, що готові записати до лав "азовців" чи ЗСУ навіть людей, яким 75 або 80 років,

– наголосив радник мера Маріуполя.

За його словами, зараз окупанти спростили процес фільтрації та часто обмежуються лише допитом. А кількість випадків затримання містян суттєво зменшилася.

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