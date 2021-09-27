Величезний успіх для України, – Піонтковський сказав, хто очолить головні посади в Німеччині

Є чутки, що до Різдва може відбуватись так зване "перетягування канату". Адже упродовж цього часу вирішуватиметься, хто увійде до коаліції.

Водночас з кожною годиною результат стає все зрозумілішим. Про це в авторській програмі Дмитра Гнапа та Дениса Казанського "Між іншим" на 24 каналі сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

До теми Ситуація дуже складна, – політолог про призначення нового канцлера Німеччини

Він вважає, що нові важливі посади в державі очолять такі люди:

лідер соціал-демократів Олаф Шольц стане канцлером;

міністеркою закордонних справ – Анна Бербок від партії "Зелених";

міністром фінансів – Крістіан Лінднер – лідер "Вільної демократичної партії".

"Це величезний успіх для України", – сказав Піонтковський.

Піонтковський: Річ не у персоналіях

Як вважає публіцист, майбутня коаліція може досягнути певного компромісу, зокрема щодо "Північного потоку-2".

Річ не тільки у персоналіях, які будуть в коаліції, а в тому курсі, якого вони дотримуватимуться,

– наголосив Піонтковський.

Він зауважив, що на найближчі місяці влада Німеччини матиме стриману, вичікувальну позицію у процесі сертифікації російського потоку.

Вибори в Німеччині 2021 року: головне

В Німеччині після підрахунку голосів оголосили попередні результати.

Згідно з підрахунками, перемогу здобула Соціал-демократична партія, набравши майже 26% голосів.

Експерти вважають, що варто очікувати на трипартійну коаліцію. До неї увійдуть 2 "середні" партії – "Зелена" і "Вільна демократична партія".