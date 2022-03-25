Велика Британія дала 30 днів банкам Росії, щоб ті пішли вслід за кораблем
25 березня 2022 , 06:14Читать новость на русском
У Великій Британії видали 30-денну ліцензію на згортання діяльності російських банків, що потрапили під санкції країни.
Ліценцію видав британський регулятор у сфері застосування санкцій. Вона діє з 24 березня до 23 квітня.
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Які банки мають піти з Великобританії
До списку санкцій Великобританії включні 5 банків:
- Газпромбанк,
- СМП Банк,
- Уральський банк реконструкції та відновлення,
- Россільгоспбанк,
- фонд фондів Російська венчурна компанія.
Також країна додала до списку санкцій 26 юридичних осіб з Росії та Білорусі, зокрема, Альфа-банк та Російську залізницю.
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