Ми готові до війни з Росією, – командувач Королівських ВПС Великої Британії

росія досі хоче з останніх потуг показувати свою силу та час від часу погрожує світу. Але схоже, що світ вже зрозумів усю фейковість агресора й більше не боїться.

Зокрема, в цьому запевнив командувач Королівськими військово-повітряними силами Великої Британії Майк Віґстон. За його словами, британські військові літаки й пілоти готові до війни з Росією за умови, що вона буде загрожувати Лондону або його союзникам.

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Агресивність росії зростає

Британський військовий зазначив, що росія стає "усе більш агресивною". Він наполягає, що світ повинен бути готовим до цього. Така ситуація є найбільш важливим уроком для європейської безпеки, який випливає з вторгнення росії в Україну.

Для мене немає сумніву, що росія – це найбільш нагальна загроза британській та європейській безпеці. Просто гляньте на її дії не лише в Україні, а й у Грузії до того. Не сумніваюсь, що ми тренуємось, аби бути готовими саме до цієї чіткої та наявної загрози,

– сказав Віґстон.

При цьому він висловив сподівання, що такий сценарій не стане реальністю. Він вірить, що для росії достатньо лише стримування.

"Але якщо настане день, коли росія здійснить агресію проти держави НАТО, ми будемо готові", – запевнив він.

Командувач британською авіацією наголосив, що Лондон разом із партнерами щодня працює і здійснює щоденну підготовку, що дає їхнім силам "перевагу в ближньому бою".

Велика Британія підтримує Україну

У Лондоні нещодавно вирішили надати нашій державі ще мільярд фунтів. Велика Британія неабияк нас підтримує та допомагає боротися з ворогом. Також британці скерують новітній авіаносець на східний фланг НАТО та додаткову 1000 військових. А українські воїни навчаються у Великій Британії.

Окрім того, Велика Британія не стримує свої санкції проти росії і вводить їх рішуче. Країна вже запровадила нові санкції проти російських бізнесменів та чиновників. У санкційний перелік потрапила і найбагатша людина Росії у 2021 році – олігарх Володимир Потанін.

Велика Британія загалом стала лідером щодо підтримки України у війні з росією. За словами експерта, значною мірою вона змогла зайняти таку позицію завдяки брекзиту – виходу з Європейського Союзу у 2020-му році.

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