Міністр оборони Британії не виключив, що Лондон може поставити Україні Storm Shadow

15 грудня 2022, 15:24
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Джерело:

Times Radio

Лондон може надати Україні Storm Shadow. Це авіаційні крилаті ракети британсько-французького виробництва з дальністю польоту понад 250 кілометрів.

Очільник Міноборони Великої Британії Бен Воллес не виключає можливості постачання нашій державі Storm Shadow. Про це він повідомив в інтерв'ю Times Radio. Детальніше розповідає 24 канал.

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Воллес про постачання ракет Storm Shadow

Я не збираюся займатися припущеннями про постачання видів озброєнь. Росія хотіла б знати, які види зброї ми можемо передати Україні, щоб підтримати її. Ми обговорюватимемо це з українцями на основі їхніх потреб та технічних можливостей,
– наголосив Воллес.

Також він зазначив, що можливе передання Україні довгоочікуваних систем ППО Patriot стане важливим моментом у війні. "Якщо США це зроблять, то це дуже значний крок", – наголосив Міністр оборони Великої Британії.

До речі, про можливе постачання Storm Shadow у мережі говорять від початку листопада. 

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Коротко, що відомо про Storm Shadow

Storm Shadow – це авіаційна крилата ракета. Її ще називають SCALP. Цю ракету начебто можуть адаптувати під український бомбардувальник Су-24.

SCALP британсько-французького виробництва. Технічні характеристики:

  • вага — 1300 кілограмів,
  • довжина – 5 метрів,
  • розмах крил – 2,84 метра,
  • вага бойової частини –  450 кілограмів,
  • дальність польоту – понад 250 кілометрів,
  • висота польоту  — 30 – 40 метрів,
  • швидкість — до 1000 кілометрів на годину.

 

Автор: Юлія Лобурак