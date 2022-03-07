Велика Британія надасть Україні додаткову допомогу на 100 мільйонів доларів

Велика Британія продовжує надавати фінансову допомогу Україні. Невдовзі Лондон додатково виділить 100 мільйонів доларів.

Кошти призначені для пом'якшення фінансового тиску, викликаного неспровокованим та незаконним вторгненням Росії. Про це повідомили на Даунінг-стріт.

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Гроші можна буде використати для підтримки:

заробітної плати у бюджетному секторі;

систем соціального захисту та пенсій для українського народу.

До слова, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 7 березня проведе зустріч з лідерами Канади Джастіном Трюдо та Нідерландів Марком Рютте. Вони обговорять ситуацію в Україні.

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