Велика Британія назвала Росію "критичною загрозою" через нові підводні човни

Британський генерал Ніколас Картер заявив, що Росія, нарощуючи розробку нового озброєння та підводних човнів, представляє критичну загрозу для Об'єднаного Королівства.

Водночас, за словами начальника штабу оборони Великої Британії, країна-агресор активно вдається до дезінформації і використовує проксі-формування для досягнення необхідних результатів.

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У даному контексті варто згадати Росію, яка, з нашої точки зору, представляє критичну загрозу. І Китай, який є для нас хронічним системним викликом,

– сказав військовий.

Ніколас Картер зазначив, що розробка Росією нових підводних човнів змушує Лондон реагувати на загрози, що з'являються.

"Північна Атлантика – це регіон, яким нам необхідно дуже уважно займатися, враховуючи підводні розробки Росії. Немає сумнівів у тому, що нам слід проводити курс на стримування", – продовжив військовий.

Він підкреслив, що у зв'язку зі зростанням напруженості міжнародної політичної ситуації Велика Британія зацікавлена у зміцненні відносин із закордонними партнерами у сфері оборони.

Ідея формування коаліції

З цієї причини Лондон виступає за ідею формування коаліцій AD HOC, які в залежності від загрози будуть об'єднувати різні країни-однодумниці й де центральна роль буде уготована НАТО.

При цьому в перспективі не виключено, що схожі союзи можуть виникнути і за участю чорноморських країн.

Це можливо. Є ж у нас п'ятисторонній формат по Україні за участю Великобританії, США, Канади, Польщі та Литви. Ми можемо мати такі коаліції, в рамках яких будемо працювати за темами, що становлять взаємний інтерес,

– додав генерал.