Велика Британія припинила імпорт російського скрапленого природного газу

Росія ледь не на кожному кроці кричить, що без її ресурсів, зокрема, газу, світ зануриться у вічні морози й просто загине. Однак попри її верески цивілізовані країни все більше відмовляються від її природних ресурсів.

Так, 1 січня стало відомо, що Велика Британія припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу. А зробила це у відповідь на повномасштабну кровожерливу війну, яку країна-терористка розв'язала в Україні.

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Для чого зупиняють імпорт газу

У своєму твітері МЗС держави повідомило, що мета такого рішення полягає у тому, щоб обмежити Путіна у можливості фінансування його загарбницької війни та впливі на інші держави.

Ми перекриваємо Путіну шлях до фінансування його незаконної війни і підтримуємо країни по всьому світу у зменшенні їх власної залежності

– повідомили в МЗС Великої Британії.

Експорт російського газу обвалився до історичного мінімуму

За даними Reuters на кінець 2022 року експорт російського газу до Європи впав до найнижчого рівня за всю історію сучасної Росії. Таке падіння – результат відсутності бажання головного споживача закуповувати ресурси у країни-окупантки.

Так, за даними статистики Газпрому, імпорт російського газу в Європу знизився до найнижчих показників з часів розпаду СРСР. За січень – листопад 2022 року експорт газу до країн далекого зарубіжжя з Росії скоротився на 76,3 мільярда кубометрів, або ж на 44,5%.

Однак Росії вдалося компенсувати зниження імпорту газу до Європи вищими цінами на енергоносії, а доходи її бюджету від нафти та газу зросли більш ніж на третину за перші 10 місяців.

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