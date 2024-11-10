"Від своїх зобов'язань не відмовляємося": Британія розглядає різні сценарії політики Трампа

Якою буде політика новообраного президента США Дональда Трампа щодо України – достеменно невідомо. Втім, Велика Британія готується до різних сценаріїв і не планує відмовлятися від своїх зобов'язань.

Про це в ефірі Sky News заявив міністр фінансів Великої Британії Даррен Джонс. Він наголосив, що уряд його країни також розглядає різні варіанти, щоб мати сильнішу позицію, передає 24 Канал.

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Британія розглядає різні сценарії політики Трампа

Джонс повідомив, що Британія не буде відмовлятися від своїх зобов'язань щодо підтримки України у війні. Він наголосив, що на це не буде впливати політика Трампа та його перемога у виборах.

Ось чому ми пропонуємо їм (Україні. – 24 Канал) 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік, що, як ви знаєте, у фінансовому контексті тут, у Великій Британії, є важким, але правильним рішенням для нас,

– пояснив Джонс.

Він також додав, що нині уряд Великої Британії розглядає та планує багато різних сценаріїв щодо майбутньої політики США. Зокрема, які рішення буде приймати Трамп щодо України. Крім того, Лондон хоче зайняти якомога сильнішу позицію, щоб продовжити підтримку України.

Раніше Джонс також заявив, що Британія виступає рішуче проти будь-яких територіальних поступок Росії. Міністр наголосив, що Лондон поважає бажання Києва повернути тимчасово окуповані території під свій контроль, у тому числі – Крим.