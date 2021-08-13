Велика Британія та США відправлять військових до Афганістану для евакуації своїх громадян

У зв'язку з ескалацією збройного конфлікту в Афганістані Велика Британія та США відправлять у країну своїх військових. Воїни допомагатимуть співгромадянам евакуюватися з Ісламської Республіки.

Варто зазначити, що днями бойовики руху "Талібан" впритул підійшли до Кабула. Терористи взяли під контроль місто Газні, розташоване за 130 кілометрів від афганської столиці.

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Британія відправляє військових

Sky News повідомляє, що міністр оборони Бен Уоллес ухвалив рішення відправити о Афганістану 600 військових для евакуації своїх громадян.

Я санкціонував розгортання додаткового військового персоналу для підтримки дипломатичної присутності у Кабулі, надання допомоги британським громадянам у виїзді з країни та підтримки переміщення колишніх афганських співробітників, які ризикували своїм життям, служачи разом з нами,

– сказав він.

Глава відомства додав, що безпека британських громадян, військових і колишніх афганських співробітників є пріоритетом країни.

Штати направляють своїх бійців

CNN пише, що Сполучені Штати направлять 3 000 своїх військових в Афганістан для евакуації посольства США у Кабулі.

Американські воїни також забезпечать безпеку персоналу Штатів.

Окрім цього, дипломати закликали співгромадян негайно покинути Афганістан.

Посольство США закликає громадян США негайно покинути Афганістан, використовуючи доступні варіанти комерційних рейсів,

– зазначили у посольстві США у Кабулі.

Раніше бойовики заявили, що взяли під контроль Герат, Кандагар, Газні та Тарінкот.

Протягом останніх днів таліби захопили столиці 12 з 34 провінцій Афганістану.

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Джо Байден ухвалив рішення вивести з Афганістану американських військових. Вони мають залишити територію країни до 11 вересня 2021.

Тим часом таліби почали брати нові території під власний контроль. Вони вдаються до різних звірств, як от страта військових, які вже здалися.

Джерела у розвідці США розповіли, що таліби можуть взяти під контроль столицю Кабул через 30 − 90 днів після виведення американських військ.

Al Jazeera інформує, що радикальний рух "Талібан" оголосив про захоплення п'ятого за день великого міста – Калайї-Нау.

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