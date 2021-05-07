Конфлікт з Францією врегульований: Велика Британія відводить свої кораблі з Джерсі

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Військові кораблі Великої Британії готуються до повернення. Один з них вже відвели ввечері 6 травня, інший повинен повернутись зранку 7 травня.

Джерело:

BBC News

Раніше судна відправили для того, щоб спостерігати за загостренням ситуації з риболовлею у Джерсі. Наразі конфлікт з Францією щодо права риболовлі вдалось врегулювати.

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За потреби – Лондон допоможе Джерсі

За словами британського уряду, ситуація – розв'язана. Однак Лондон готовий за потреби допомогти Джерсі.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що задоволений розв'язанням ситуації. "Великобританія завжди рішуче стоятиме щодо народу Джерсі", – він додав.

Що відомо про військові кораблі у Джерсі

  • Велика Британія направила свої судна у Джерсі 6 травня 2021 року.
  • Мовиться про кораблі – HMS Severn та HMS Tamar.
  • На тлі суперечки Франція теж відправила свої катери на півострів. 

Конфлікт Великої Британії і Франції: причина

  • Французи були незгодні з правилами видачі ліцензій, які ухвалили після Brexit. 
  • Їх можуть отримати лише ті рибалки, які раніше займались промислом у територіальних водах острова.
  • Влада Парижа заявила, що з нею відповідне рішення ніхто не узгоджував і юридичної сили воно не має.
  • Французький чиновник пригрозив відключенням електрики у Джерсі, якщо обмеження не змінять. 