Велика Британія знову змушена піднімати винищувачі: ймовірна причина – Росія

Другий день поспіль винищувачі Великої Британії Typhoon піднімаються в небо, щоб супроводжувати інші літаки. Ті наближаються до зони інтересів країни.

Літаки знову підняли з авіабази Лосімут. Заправний танкер Voyager, що базується в Оксфордширі, вилетів на підтримку.

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Винищувачі місії Quick Reaction Alert за підтримки танкера Voyager були підняті через літаки, які наближаються до зони інтересів Великої Британії. Ми не будемо надавати жодної додаткової інформації щодо цієї поточної операції до її завершення,

– заявили у ВПС Великої Британії.

Ймовірно, що мовиться про російські військові літаки над Атлантикою. Адже 2 лютого британські винищувачі Typhoon перехопили 4 російські стратегічні бомбардувальники. Їх супроводили за межі зони інтересів Великої Британії.

Російські літаки перехоплюють регулярно

Велика Британія заявляє, що їй доводиться постійно перехоплювати, розпізнавати та супроводжувати літаки Росії. Адже вони "проходять транзитний міжнародний повітряний простір у межах зони інтересів Великої Британії".

Велика Британія підтримує Україну

1 лютого глава британського уряду Борис Джонсон відвідав Україну з офіційним візитом. Прем'єр провів перемовини з президентом Володимиром Зеленським. Темою зустрічі стали, передусім, заходи задля стримування можливої агресії Росії проти України.

Після візиту до Києва з Джонсоном поспілкувався Володимир Путін. У розмові з британським прем'єром очільник Кремля розкидався звинуваченнями у бік України.

Британський прем'єр також заявляв, що подальше вторгнення Росії в Україну було б катастрофою.

Велика Британія виділить Україні грошову допомогу

Сфера інтересів включає міжнародний повітряний простір, за який держава несе певну відповідальність, наприклад, управління повітряним рухом. Суверенний повітряний простір пролягає над територією країни.