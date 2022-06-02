Велика імітація для Путіна, – Мусієнко про стягнення техніки Білорусі до кордону

Білорусь перекидає техніку під кордон з Україною. Вже помітили ешелони із 50 одиницями техніки.

Для цього явища є два пояснення. Про них 24 каналу сказав керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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За його словами, цю ситуацію відстежують Збройні Сили України, вони бачать, що відбувається. Ба більше, подібні "акції" у Білорусі уже були, але, можливо, не з такою великою кількістю техніки на Волинському та Подільському напрямку.

Чому Білорусь стягує техніку до кордону

Експерт вважає, що є для цього кілька пояснень:

або Лукашенко своєю залежністю від Путіна вже дійсно дійшов до того, що йому нікуди діватися, окрім того, як залучати свої війська до війни; або ж "створювати велику потужну імітацію для Путіна про підготування білорусів до війни".

"Цю картинку створюють саме для Росії. Все для того, аби сказати, мовляв, вони готові воювати, але їм потрібен час для навчань, мобілізації, контрактників, маневрів і так далі. Другий варіант більше імовірно пояснює ситуацію", – вважає Мусієнко.

Однак сам факт того, що поки що не сформовано ударних військ Білорусі, які могли б вдертися в України і несли загрози, не потрібно забувати. Водночас треба постійно моніторити ситуацію.

Росія теж боїться наступу українців

Натомість росіяни стягують техніку у Брянській області, за 3 кілометри від кордону з Сумщиною. Однак це свідчить лише про те, що так вони намагаються лише "прикрити" свій державний кордон. Однак наразі, за словами радника глави ОП, ознак підготовки до наступальних дій та створень для цього угруповань – немає.

"Вони прикривають свій кордон. Росіяни ж бояться, що "злобні укропи", як вони кажуть, підуть на російську територію і всіх захоплять", – зазначив Арестович.

Ба більше, очільники тамтешньої влади непокоїлись з цього приводу, тож вони запросили російські війська, що заспокоїти громадян.

Разом з тим у Міноборони надалі не виключають посилення інтенсивності обстрілу позицій українських військ, а також об'єктів інфраструктури на цьому напрямку.

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