У DeepState розповіли про ситуацію навколо Великої Новосілки

Ворог активізувався навколо Великої Новосілки, особливо після окупації Нескучного та Времівки. Впродовж останніх днів противник зосередив особливу увагу на селищі.

Росіяни розпочали активні штурмові дії, аби захопити населений пункт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітиків DeepState.

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Що відбувається біля Великої Новосілки

За даними DeepState, станом на сьогодні росіяни мають досить гнучкий оперативний простір для ведення наступальних дій у цьому районі. Ворог, накопичивши для цього ресурси, реалізовує їх з різних точок населеного пункту.

Найбільш активно піхота противника лізе на східні околиці селища і має, на жаль, певні успіхи у просуванні. Ворог досить довгий період часу здійснював накопичення особового складу для цих маневрів, вибудовував фортифікації, щоб там закріпитися, а тепер здійснює постійний тиск, користуючись зайнятими позиціями,

– ідеться у повідомленні.

Також противник продовжує тиснути на південні околиці Великої Новосілки, а також зі сторони Времівки вже на західну сторону населеного пункту. Зазначається, що ворожу піхоту фіксують в різних частинах селища.

За словами аналітиків, окупанти проводять штурмові дії групами, у середньому – з 10 осіб. На підсилення росіяни мають вогневу підтримку у вигляді техніки, авіацію, зокрема, гелікоптерів, а також артилерію, міномети та дрони.

" Сили Оборони докладають максимальних зусиль, щоб не дати просунутись ворогу і зайняти селище, але робити це в умовах тиску, буквально, з усіх сторін – важко. Як будуть розвиватися події, покаже час", – додали там.

До слова, за даними ОСУВ "Хортиця", на цій ділянці бійці ведуть виснажливі бої з переважаючими силами противника на відповідних позиціях та рубежах, аби завдати максимальних втрат ворогу, не допустити проривів оборони та оточень.