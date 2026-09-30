Бізнес-оточення Дональда Трампа запропонувало йому іншу стратегію. На одній із зустрічей з американським президентом це оточення висловило таку думку: "А давайте укладемо із Росією бізнес-угоди та частково знімемо санкції до завершення війни проти України?" Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Американські пропозиції не спрацюють

Atlantic пише про те, що представник президента США Дональда Трампа Джон Коул запропонував Росії звільнити політичних в'язнів в обмін на послаблення санкцій проти російської економіки. Американський президент нібито на це погодився. Раніше з аналогічною інформацією вийшла газета The New York Times.

Отже, йдеться про поступове відновлення економічних зв'язків між США та Росією у сфері торгівлі нафтою, паливом, рідкісноземельними мінералами та іншими товарами навіть до завершення бойових дій проти України.

Спецпосланець Путіна та керівник фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв уже проводив переговори з американськими посадовцями у Вашингтоні щодо майбутньої енергетичної співпраці для того, аби Росія відновила свої сили та поповнила ресурси для продовження агресії. Таким чином, американці хочуть спонукати росіян до укладення угоди про припинення вогню, але ось чому це не спрацює.

Зняття санкцій проти Росії та можливе відновлення економічних зв'язків між США та РФ – це та карта, яку Вашингтон може використати, щоб примусити Путіна до завершення війни. Якщо ж США підуть на це до завершення бойових дій, тоді вони, по-перше, втратять цей важіль впливу, а по-друге, нормалізують агресію проти України та поточний статус-кво. У такому разі в Путіна не буде жодної мотивації для досягнення адекватних домовленостей, а навпаки, це заохотить його до продовження агресії проти України та "легітимізує" його незаконну війну принаймні з політичної точки зору.

Це можна порівняти із відкриттям "скриньки Пандори": як тільки її відкриєш, назад вже не повернешся, а закрити її буде дуже складно.

Дві реальності

Реальність, у якій США торгують з Росією, знімають санкції та відновлюють авіасполучення між обома країнами, не відповідає тій реальності, у якій живе Київ та інші українські міста.

Справа в тому, що війна проти України не зайшла у фазу деескалації, а навпаки входить у фазу кривавої ескалації. І винагороджувати агресора бізнес-угодами чи послабленням санкцій – велика помилка, яку буде складно відіграти назад, принаймні до наступних президентських виборів у США.

Володимир Путін, у свою чергу, сприйняв би таке рішення США як "зелене світло" на продовження війни проти України і фактичну згоду адміністрації Трампа з його політичним курсом. Кремль і далі годував би Білий дім обіцянками про завершення війни, а сам у цей час продовжував би війну проти України та використовував цей час для економічного відновлення.

Президенту США варто дослухатися до порад компетентних членів його адміністрації, як-от директора ЦРУ Джона Реткліффа, який явно не підтримав би такий бізнес-підхід, а навпаки, закликав би й далі тиснути на Путіна, як військово, так і політично.

Німецька газета FAZ повідомила про те, що Реткліфф на зустрічі у Москві 31 серпня говорив не лише про ситуацію на полі бою, а й про економічні проблеми Росії. Очільник ЦРУ попередив росіян, що у разі продовження агресії проти України їхня економіка може повторити долю економіки СРСР – просто розвалитися. А все через величезні витрати на війну.

Ось ці аргументи спрацюють краще за будь-які бізнес-формули "win-win".