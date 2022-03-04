"Велика сімка" введе ще жорсткіші санкції проти Росії, якщо окупанти не зупинять війну

Росія продовжує спроби завоювати Україну попри шалені втрати, обвал фінансових ринків та економічну ізоляцію. Країни "великої сімки" готові завдати ще більшого удару по фінансових ресурсах агресора.

Ізоляція та важкі втрати не зупиняють російських окупантів – вони продовжують наступ на Україну. Вороги втратили залишки здорового глузду та обстрілюють мирні міста з реактивної артилерії. Окрім того, вони захопили ядерні об'єкти – ЧАЕС та ЗАЕС.

Читайте також В Україні діє 8 російських армій, а всю "велику Росію" зараз захищає лише 2, – Арестович

Нові санкції від G7

Країни "великої сімки" – США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада – готові запровадити ще жорсткіші санкції проти держави-агресора.

Міністри закордонних справ G7 домовилися ввести нові обмеження проти Росії, якщо вона не припинить війну в Україні. Як свідчать дані НАТО, окупанти стягують в Україну ще важче озброєння та не збираються зупиняти наступ.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!