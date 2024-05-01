У Києві на Великдень посилять заходи безпеки: містян просять за можливості не йти в церкви

Під час святкування Великодня у столиці Україні будуть задіяні усі необхідні заходи безпеки. Зокрема залучатимуться представники Національної поліції України та співробітники муніципальної охорони Києва.

Правоохоронці патрулюватимуть місця проведення богослужінь та зібрання вірян – храми, собори та Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" з метою недопущення провокацій.

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Безпека на Великдень

За інформацією КМВА, біля церков чергуватимуть правоохоронці, які у разу повітряної тривоги допомагатимуть евакуації вірян та священнослужителів до найближчих укриттів.

Крім того, працюватимуть спеціальні тимчасові моніторингові центри, які оперативно відслідковуватимуть ситуацію в Києві задля запобігання правопорушень.

Дорогі киян та гості міста, за можливості подивіться богослужіння онлайн – по ТБ або через YouTube чи Facebook. Якщо ж все ж таки вирішите піти до храму – дбайте про безпеку! Намагайтеся уникати великих скупчень людей. Не забувайте – в країні триває війна. У нашого ворога немає нічого святого! Навіть в такі світлі дні святкування Воскресіння Господнього від агресора можна очікувати лише заподіяння зла!

– наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

Комендантська година на Великдень діятиме без змін – з 00:00 до 05:00 години.

В КМВА також нагадали, що загроза ракетних обстрілів та провокацій на Великдень не зникає, тому варто пам'ятати про сигнали повітряної тривоги.

При оголошенні – прямуйте в найближче укриття. Бережіть себе і близьких. Своїми відповідальними діями допомагайте наближати мир в Україні після нашої Перемоги!

– підсумував Попко.

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