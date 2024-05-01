У Києві на Великдень посилять заходи безпеки: містян просять за можливості не йти в церкви
Джерело:КМВА
Під час святкування Великодня у столиці Україні будуть задіяні усі необхідні заходи безпеки. Зокрема залучатимуться представники Національної поліції України та співробітники муніципальної охорони Києва.
Правоохоронці патрулюватимуть місця проведення богослужінь та зібрання вірян – храми, собори та Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" з метою недопущення провокацій.
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Безпека на Великдень
За інформацією КМВА, біля церков чергуватимуть правоохоронці, які у разу повітряної тривоги допомагатимуть евакуації вірян та священнослужителів до найближчих укриттів.
Крім того, працюватимуть спеціальні тимчасові моніторингові центри, які оперативно відслідковуватимуть ситуацію в Києві задля запобігання правопорушень.
Дорогі киян та гості міста, за можливості подивіться богослужіння онлайн – по ТБ або через YouTube чи Facebook. Якщо ж все ж таки вирішите піти до храму – дбайте про безпеку! Намагайтеся уникати великих скупчень людей. Не забувайте – в країні триває війна. У нашого ворога немає нічого святого! Навіть в такі світлі дні святкування Воскресіння Господнього від агресора можна очікувати лише заподіяння зла!
– наголосив начальник КМВА Сергій Попко.
Комендантська година на Великдень діятиме без змін – з 00:00 до 05:00 години.
В КМВА також нагадали, що загроза ракетних обстрілів та провокацій на Великдень не зникає, тому варто пам'ятати про сигнали повітряної тривоги.
При оголошенні – прямуйте в найближче укриття. Бережіть себе і близьких. Своїми відповідальними діями допомагайте наближати мир в Україні після нашої Перемоги!
– підсумував Попко.
Жителів Львівщини також закликали зберігати пильність на Великдень
- Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що від 2014 року Україна не раз пересвідчилася, що у росіян "немає нічого святого". Саме тому Козицький закликав українців бути дуже уважними – як упродовж святкових днів, так і щодня.
- Про підозрілих осіб, транспорт та предмети жителів закликали повідомляти на гарячу лінію СБУ або до поліції.
- Тривалість комендантської години у Львівській області на Великдень залишається незмінною – з 00:00 до 05:00. В цей час відповідно не можна перебувати на вулиці та у громадських місцях без спеціальних перепусток і документів, які посвідчують особу.