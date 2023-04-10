Чи будуть у Львові нічні богослужіння на Великдень: місто та церкви прийняли спільне рішення

Віряни Української греко-католицької церкви та Православної церкви України святкуватимуть Воскресіння Христове. Проте нічних богослужінь у Львові не буде.

Через повномасштабну війну та комендантську годину, яка триває у Львові, традиційні нічні Великодні богослужіння не відбуватимуться.

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У Львові не проводитимуть нічних богослужінь

Керівники християнських конфесій міста спільно домовились, що з 00:00 по 05:00 годину, поки у Львові триває комендантська година, богослужіння не відбуватимуться.

Не хочу, аби хтось порушував комендантську годину. У нашому соборі ми робимо все, аби до комендантської години все встигнути і щоб люди повернулися додому. Дотримуватися комендантської години треба обов’язково,

– повідомив Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ Ігор Возьняк.

Керівник пресслужби Львівської Архиєпархії УГКЦ також рекомендувала усім парафіяльним громадам дотримуватись комендантської години.

Беручи до уваги військовий стан в державі та дотримуючись усіх правил безпеки, Львівська Архиєпархія УГКЦ рекомендує усім парафіяльним громадам в час Пасхальних Богослужінь розпочинати і завершувати молитву дотримуючись комендантської години, а саме з 00:00 до 05:00 год,

– сказав керівник пресслужби Львівської Архиєпархії УГКЦ Михайло Квасюк.

Коли відбуватимуться богослужіння

Львівська міська адміністрація подякувала керівникам християнських конфесій за розуміння. Всі Богослужіння відбудуться до початку комендантської години, а ранкові Богослужіння вже розпочнуться після комендантської години.