Замість писанок – гранати: як захисники України готуються зустрічати Великдень

Українські військові теж готуються до Великодня - розписують "вибухові писанки", які відправлять для російських окупантів.

Як зазначає Оперативне командування "Північ", напередодні свят воїни взялися до традиційного розмальовування писанок. Втім, цьогоріч замість яєць – гранати.

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Бойові писанки від ЗСУ

Великдень тільки завтра, а наші захисники вже готують "святкові подарунки" для окупантів. Цей дух предків-козаків зламати не під силу нікому,

– йдеться у повідомленні.

На фото, які опублікувало командування, видно, що воїни залюбки розмалювали гранати українськими символами та орнаментами. На деяких вмістилися патріотичні надписи.



У ЗСУ теж готуються до Великодня / Фото ОК "Північ"



Українські писанки цьогоріч вибухові / Фото ОК "Північ"

Окупанти не залишаться без вітань від ЗСУ / Фото "ОК Північ"



Великдень на Передовій / Фото ОК "Північ"

Можливі провокації на Великдень