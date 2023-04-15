Замість писанок – гранати: як захисники України готуються зустрічати Великдень

15 квітня 2023, 12:11
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Джерело:

ОК "Північ"

Українські військові теж готуються до Великодня - розписують "вибухові писанки", які відправлять для російських окупантів.

Як зазначає Оперативне командування "Північ", напередодні свят воїни взялися до традиційного розмальовування писанок. Втім, цьогоріч замість яєць – гранати.

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Бойові писанки від ЗСУ

Великдень тільки завтра, а наші захисники вже готують "святкові подарунки" для окупантів. Цей дух предків-козаків зламати не під силу нікому, 
– йдеться у повідомленні. 

На фото, які опублікувало командування, видно, що воїни залюбки розмалювали гранати українськими символами та орнаментами. На деяких вмістилися патріотичні надписи.


У ЗСУ теж готуються до Великодня / Фото  ОК "Північ" 


Українські писанки цьогоріч вибухові / Фото ОК "Північ" 

Окупанти не залишаться без вітань від ЗСУ / Фото "ОК Північ"


Великдень на Передовій / Фото ОК "Північ" 

Можливі провокації на Великдень

  • В ОК "Південь" попередили, що напередодні Великодня не виключено, що росіяни можуть завдати масованого ракетного удару по Україні. Відтак, нехтувати сигналами повітряної тривоги під час свят не варто.
  • Росія вивела в акваторії Чорного моря свої ракетоносії напередодні Великодня. Зокрема, нещодавно ворог вивів ще один ракетоносій. Станом на ранок 15 квітня загальний боєзапас до 8 ракет.
Автор: Анастасія Лукашевська