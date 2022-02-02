"Велике будівництво" відновлює мальовничу дорогу Р-24 на Прикарпатті: залишилось зовсім трохи

У першому півріччі 2022 року дорожники Прикарпаття планують остаточно закінчити ремонт дороги Р-24 від міста Татарів до Кам'янця-Подільського, загальна довжина якої в межах області становить 177 кілометрів. Роботи на шляху проводять в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Нам фактично залишилося 6 км поблизу Коломиї відремонтувати. Можливо, ще на Косівщині декілька кілометрів. Укласти верхній шар щебенево-мастикового асфальтобетону від Городенки до села Семаківці", – поділився планами начальник САД області Василь Буджак.

Роботи ускладнює той факт, що дорога Р-24 Татарів – Кам'янець-Подільський проходить високогірними районами Прикарпаття з непростим рельєфом.

Доводилося реалізувати проєкти та технічні рішення для інженерного захисту гірських ділянок від небезпечних геологічних процесів. Зокрема це й систематичний нагляд на дорогах у складних умовах (зсувні та зсувонебезпечні ділянки, притискні ділянки гірських річок і селевих потоків),

– пояснили у відомстві.

З іншого боку, примхливий рельєф дороги, яку ще називають "Золотою підковою Карпат", є і її прикрасою. Траса проходить через Дністровський регіональний ландшафтний парк, що є важливим для розвитку туристичної галузі та економіки Івано-Франківщини загалом.

Нагадаємо, раніше координатор програми "Велике будівництво" і заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів про план оновити до 2024 року 24 тисячі кілометрів доріг України.