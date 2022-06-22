Великі колони техніки росіян залишили Маріуполь: прямують в напрямку Бердянська – Пологів

22 червня 2022 , 22:18

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Петро Андрющенко

Російські окупанти в Маріуполі змінили тактику контролю пересування. Більшість сил вони перекинули з міста на інші напрямки.

Відповідну інформацію повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Про це він написав ввечері 22 червня. 

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Росіяни перекидають сили з Маріуполя

Російські війська в тимчасово окупованому Маріуполі змінили тактику контролю пересування. Зокрема вони:

  • демонтували стаціонарні блок-пости;
  • натомість залишили тільки контрольні пункти в районі мостів;
  • також вороги частіше використовують контроль мобільними групами, що раптово з'являються в різних районах міста. Одну з таких груп радник мера Маріуполя показав на відео. 

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Петро Андрющенко пояснив, що ворог змінює тактику через те, що виводить більшість  військового залишку окупантів з міста на інші ділянки фронту.

Банальна нестача ресурсу. Зокрема, другий день поспіль великі колони техніки залишають Маріуполь та Маріупольський район в напрям Бердянськ — Пологи,
–  пояснив радник мера. 

Окупанти не хочуть брати участь у війні 

Петро Андрющенко пояснив, що настрої серед окупантів далекі від бравурних заяв пропаганди. Зокрема, він пояснив:

  • серед ворогів панує небажання продовжувати участь у війні, особливо серед мешканців Донеччини;
  • окупанти все частіше говорять про бажання здатись в полон, особливо після повідомлення про перекид їх у напрямку боїв в Запоріжжі.

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Автор: Діана Квасневська