У Росії продовжується сезон гарячих пожеж та потужних вибухів. Так, пізно вночі 13 вересня жителі Москви бідкалися про "гучні звуки".

Про це повідомляють російські ЗМІ. Росіяни кажуть, що в місті також палають будівлі, передає 24 Канал.

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У Москві дим біля Останкінської вежі

Російські пропагандисти зазначили, що пожежа у Москві почалася пізно вночі 13 вересня. Зокрема, там пожежу помітили біля відомої телевежі російської столиці – Останкінської вежі.

Біля Останкінської вежі бачили пожежу / Фото з російських телеграм-каналів

Очевидці зазначили, що на місці подій також видно чорну хмару диму, а також вони бідкаються про "бавовну". Зрештою стало відомо, що це займання трапилося на північно-східній частині російської столиці, там буцімто горіло сміттєсортувальне підприємство в районі метро Владикино.

Пожежа біля Останкінської вежі: дивіться відео

Згодом росіяни зазначили, що цю пожежу вже нібито загасили. Наразі достеменно невідомо, чи є після цього займання постраждалі або пошкодження.

У Пітері також щось палало

За кілька годин до пожежі у Москві російські пропагандисти розповідали про займання й у Санкт-Петербурзі. Очевидці зазначили, що в цьому місті пожежа сталася у двоповерховому виробничо-складському будинку.

У МНС Росії зазначили, що цій пожежі присвоїли підвищений рівень складності. Російські рятувальники наголосили, що в цій будівлі нібито палає картонне упаковування.

Далі росіяни заявили, що ранг цієї пожежі підвищили до другого рівня складності. За уточненими даними, площа займання становила 800 квадратних метрів.

Наостанок російські пропагандисти підкреслили, що відомості про постраждалих на цю мить не надходили. Чи загасили цю пожежу у Санкт-Петербурзі – досі невідомо.

До Росії часто навідується "бавовна"