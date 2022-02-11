У Великій Британії кажуть що не планували перекидати 600 спецназівців в Україну

У Великій Британії заявили, що не мають планів перекидати в Україну спецпризначенців. Мовиться про 600 бійців через загрозу російської агресії, про що раніше повідомляли британські ЗМІ.

Таких планів щодо України немає. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес.

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Інформація, приписувана джерелам в Міноборони Великої Британії, є некоректною,

– сказав він.

Також Уоллес додав уточнення про те, що в Україну таки відправили невелику групу військових. Але їхня місія – допомогти навчитися правилам поведінки зі зброєю, яку передали раніше.

Допомога Великої Британії для України

Велика Британія виступає одним із найбільших союзників нашої держави на тлі нової агресії Росії. Країна всіляко нас підтримує та надає допомогу. Зокрема, днями до України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії. Міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що він доставив товари для сил територіальної оборони.

Окрім цього, Велика Британія обіцяє Росії не щадити її щодо санкцій. Їх запровадять миттєво, якщо ситуація погіршиться. Країна 10 лютого вже схвалила закон про режим санкцій проти Росії.

Попри те, що очільник ворожого міноборони Сергій Шойгу запевняв Велику Британію, що нападу на Україну не буде, держава Заходу не бачить деескалації. За словами прем'єра країни Бориса Джонсона, дані розвідки досі тривожні.

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