Має особисті знайомства в Україні: чи зміняться відносини з Британією з новим міністром оборони
У Міністерстві оборони Великої Британії 31 серпня відбулися кадрові перестановки. Так, главою відомства замість Бена Воллеса став Грант Шеппс.
Міністр закордонних справ (2014 – 2019) Павло Клімкін прокоментував 24 Каналу нове призначення. За його словами, для підтримки України стратегічно нічого не зміниться.
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"У нового міністра оборони багато особистих зв'язків [в Україні]. Я впевнений, що на стратегічному рівні нічого не зміниться", – зазначив Клімкін.
Як відомо, 25 серпня Шеппс відвідав Київ, де зустрівся з українськими міністрами та представниками енергетичної галузі. Він обговорив підтримку Великої Британії у відновленні нашої держави.
Крім того, Шеппс приєднався до програми "Оселя для України" і у квітні 2022 року прихистив сім'ю українських біженців.
Воллес став частиною історії України
"Я вважаю, Бену багато за що маємо бути вдячні. Він вклався не тільки як політик, а й особистість. Він дійсно заслужив бути частинкою нашої історії", – переконаний Клімкін.
Так, у травні 2023 року Україна отримала 28 танків Challenger 2 від Британії. Крім того, саме Лондон першим ухвалив рішення про передання далекобійних ракет Storm Shadow. До того ж країна виявила лідерство в "коаліції винищувачів".
У Великій Британії новий міністр оборони: останні новини
- Бен Воллес, який очолював британське Міноборони з 2019 року, подав у відставку. Замість нього відомство очолив Грант Шеппс, який досі був міністром енергетики.
- Перші слова Шеппса після призначення були саме в підтримку України. Він написав, що Велика Британія продовжить підтримувати нашу державу в боротьбі проти варварського вторгнення Росії.
- Призначення Шеппса прокоментували в Офісі Президента України. Михайло Подоляк наголосив, що немає жодних підстав говорити про зменшення підтримки Києва, оскільки системна політика Великої Британії є проукраїнською.