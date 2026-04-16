"Ми – головна тема в парламенті": як Британія змінила ставлення до України через війну
- Велика Британія активно підтримує Україну на найвищому рівні, зокрема в парламенті, де про неї активно говорять.
- Британці проявляють солідарність та підтримку українцям, надаючи допомогу та цікавлячись інформацією про Україну.
Велика Британія на найвищому рівні послідовно підтримує Україну у протистоянні з Росією. Також за останні роки про нашу країну дізнаються все більше британців, які проявляють цікавість та солідарність з Києвом.
Про це 24 Каналу розповів представник аналітичного центру The Henry Jackson Society Микола Кузьмін, зазначивши, що багато людей у Великій Британії на боці України. Київ залишається на порядку денному у країні.
Читайте також Спроба провалилася: Британія викрила таємну операцію Кремля й пригрозила жорсткими наслідками
Що у Великій Британії знають про Україну?
Кузьмін зазначив, що у британському парламенті дуже зацікавлені у співпраці з Україною.
Вони розуміють, що Україна – це інноваційна країна. Всі добре розуміють, що в Україні дуже класно розроблена "Дія". Всі дуже знають про українських IT-спеціалістів. А також – про українські дрони. Крім того, вони знають, що відбувається на полі бою,
– підкреслив він.
Проте, якщо йдеться про правову систему, то багато британців ставлять питання. Однак, на його думку, це нормально, тому що Україна виходить з пострадянського суспільства. Той самий шлях проходила Польща, країни Балтії, коли стали незалежними і частиною Європейського Союзу.
Водночас сьогодні інформації про Україну є набагато більше і британці цікавляться нею.
Він згадав, що переїхав до Великобританії 11 років тому. Тоді багато людей не знали, де розташована Україна. Деякі не знали і про Радянський Союз, але вони все одно вважали Київ частиною спільної з ним екосфери.
На сьогодні ми – головна тема в парламенті. Про Україну постійно пишуть у всіх виданнях, про нас не забувають. Дуже багато британців підтримують українців,
– підкреслив Микола Кузьмін.
Крім того, на персональному рівні, за його словами, дуже багато людей продовжують утримувати у себе українців, допомагати їм, намагатись підтримувати їх щодо адаптації у Великобританії. І продовжують надавати допомогу Україні.
Варто знати. Володимир Зеленський 17 березня відвідав з візитом Велику Британію. Він подякував країні "за допомогу та партнерство в захисті життя". Під час зустрічей у Лондоні сторони обговорили, зокрема, співпрацю з продажу технологій безпілотників за кордон.
"Маю знайомого, який їздить вже чотири роки їздить в Україну. Привозить машини, обладнання, щоб підтримати українських солдатів", – відзначив він.
Тому Україна, на думку Кузьміна, досі залишається на порядку денному у Великій Британії, і це дуже хороші новини.
Як Велика Британія допомагає Україні?
Лондон виділить Києву додаткові 100 мільйонів фунтів стерлінгів (115 мільйонів євро), які будуть спрямовані на підтримку протиповітряної оборони України. Це дозволить, як зазначено у повідомленні уряду Великої Британії, краще захистити сили на передовій та критичну інфраструктуру від повітряних атак.
Разом з цими коштами обсяг допомоги країни Києву протягом останніх двох місяців сягнув 600 мільйонів фунтів стерлінгів (700 мільйонів євро).
Раніше Велика Британія заявляла про намір найближчими місяцями надати Україні ще 1 200 ракет для систем ППО та 200 тисяч артилерійських боєприпасів. Крім того, країна вперше передасть Києву 150 мільйонів фунтів у межах програми PURL.