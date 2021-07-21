Вже не як горіх, а як куряче яйце: Миколаївщину притрусило велетенським градом

Погода неабияк здивувала мешканців Южноукраїнська, що у Миколаївській області. Там 20 липня випав град розміром з куряче яйце. Люди кажуть, що град навіть позалишав сліди на автівках.

Відео та фото з градом оприлюднили у соцмережах та місцевих телеграм-каналах. Окрім цього у місті вирував потужний вітер.

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Він наробив чимало клопотів для водіїв. Так через дерево, що впало на дорогу, на автошляху від Первомайська до Южноукраїнська виник затор.

Дивіться фото та відео з градом:

Рятувальники розчищали від гілля ділянки трас

Про наслідки удару стихії розповіли у Держслужбі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Там зазначили, що найбільше постраждали від негоди Первомайський та Вознесенський райони. Північ Миколаївщини накрив циклон, який і спричинив падіння дерев. Гілля перекрило автошлях та ділянки двох трас.

Дивіться фото з Миколаївської області / Фото ДСНС:

Синоптики попередили, що грози триватимуть

20 липня великий град випав у селі Градениці Біляївського району Одеської області. Люди побоювались, що може побити шибки.

Зазначимо, що синоптики не тішать українців прогнозами. 21 липня вони попередили про грози та шквальний вітер на більшості території України. А на Півдні, кажуть метеорологи, знову можна чекати і на град.