Вже не як горіх, а як куряче яйце: Миколаївщину притрусило велетенським градом
Джерело:"НикВести"
Погода неабияк здивувала мешканців Южноукраїнська, що у Миколаївській області. Там 20 липня випав град розміром з куряче яйце. Люди кажуть, що град навіть позалишав сліди на автівках.
Відео та фото з градом оприлюднили у соцмережах та місцевих телеграм-каналах. Окрім цього у місті вирував потужний вітер.
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Він наробив чимало клопотів для водіїв. Так через дерево, що впало на дорогу, на автошляху від Первомайська до Южноукраїнська виник затор.
Дивіться фото та відео з градом:
Рятувальники розчищали від гілля ділянки трас
Про наслідки удару стихії розповіли у Держслужбі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Там зазначили, що найбільше постраждали від негоди Первомайський та Вознесенський райони. Північ Миколаївщини накрив циклон, який і спричинив падіння дерев. Гілля перекрило автошлях та ділянки двох трас.
Дивіться фото з Миколаївської області / Фото ДСНС:
Синоптики попередили, що грози триватимуть
Зазначимо, що синоптики не тішать українців прогнозами. 21 липня вони попередили про грози та шквальний вітер на більшості території України. А на Півдні, кажуть метеорологи, знову можна чекати і на град.