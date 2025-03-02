Великобританія та Франція готують мирний план для України

У неділю, 2 березня, Кір Стармер заявив, що Велика Британія та Франція спільно працюватимуть з Україною і "можливо, однією чи двома іншими країнами" над створенням нового мирного плану. Опісля його представлять США.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC. Таке рішення ухвалили після "публічної сварки" між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом у Білому домі.

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Що відомо про план Стармера

За словами Стармера, план з'явився внаслідок переговорів між лідерами чотирьох країн опісля подій у Вашингтоні в п'ятницю, 28 лютого, коли президент України достроково залишив резиденцію Трампа.

Великобританія і Франція є найбільш прогресивними в цьому питанні, і саме тому ми з президентом Макроном будемо працювати над цим планом, який потім обговоримо з США,

– сказав британський прем'єр-міністр.

Він повідомив, що розмовляв із Зеленським і Трампом після інциденту в Овальному кабінеті. Стармер вірить у те, що президент США хоче міцного миру в Україні, і наголошує – для цього необхідні американські гарантії безпеки.

Нагадаємо, сьогодні у Великобританії пройде саміт європейських лідерів, де обговорюватимуть завершення бойових дій в Україні. У Європі прагнуть зупинити Трампа від поспішної угоди з Росією.

Макрон прагне переконати США

До слова, в інтерв’ю La Tribune Dimanche, президент Франції заявив, що намагатиметься переконати США в необхідності продовження фінансової й військової підтримки Києва.

Я думаю, що після гніву всім потрібно повернутися до спокою, поваги й визнання, щоб ми могли досягти конкретного прогресу, оскільки те, що стоїть на кону, є надто важливим,

– заявив Еммануель Макрон після подій в США.