Великодні Богослужіння ПЦУ та УГКЦ: коли відбуватимуться та де дивитися онлайн

В ніч проти 20 квітня в Україні пройдуть Великодні Богослужіння. Для тих, хто не зможе відвідати служби, Православна церква України та греко-католицька церква у Києві проводитимуть онлайн-трансляції. Людей попереджають, що у Великодню ніч комендантська година не скасовується. Вона діятиме в ті ж години, що й у будь-який звичайний день.

Про те, коли триватимуть богослужіння, 24 Канал пише з посиланням на повідомлення столичних храмів та церков у інших містах.

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Великодні Богослужіння у Києві та інших містах: перелік

Уже четвертий рік Україна відзначатиме Великдень в умовах повномасштабної війни. Цього року свято відзначатимуть одночасно в усіх християнських країнах. Традиційні богослужіння проводитимуть у храмах країни, вдень та вночі відбуватимуться Літургії. Православна церква України та Українська греко-католицька церква вже визначилися з часом їхнього проведення.

Божественні літургії ПЦУ проводить щодня протягом всього Страсного тижня. А в суботу, 19 квітня, о 23:00 Митрополит Епіфаній розпочне Великоднє Богослужіння в Михайлівському золотоверхому соборі у Києві. Воно триватиме приблизно до 04:00.

У неділю, 20 квітня, Помісна церква України також проводитиме святкові служби:

пізня Літургія – о 09:00;

Пасхальна вечірня – о 17:00.

У соборі освячення великодніх кошиків відбуватиметься:

19 квітня – після служби, яка розпочнеться о 17:00 і триватиме до 23:00;

– після служби, яка розпочнеться о 17:00 і триватиме до 23:00; 20 квітня – після служби, яка закінчиться приблизно о 17:00 години.

Трансляція всіх богослужінь транслюватиметься на YouTube-каналі та на сторінці у Facebook ПЦУ, а також на особистій сторінці Митрополита Епіфанія. Також служби показуватимуть 19 квітня з 23:00 на телеканалі "Суспільне Культура".

У Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври ПЦУ святкова літургія розпочнеться 20 квітня о 06:00. Освячувати паски в храмі будуть 19 квітня з 16:00 до 21:00 та 20 квітня з 12:00.

Українська греко-католицька церква у Києві проведе ранкові та вечірні богослужіння в Патріаршому соборі Воскресіння Христового.

Тут освячуватимуть паски у суботу, 19 квітня, з 15:00 до 21:00 та 20 квітня зранку після Літургії, яка почнеться о 07:00.

Трансляцію служби показуватимуть на YouTube-каналі УГКЦ "Живе телебачення". Також служба транслюватиметься о 20 квітня о 07:00 на телеканалі "Суспільне Культура".

Священнослужителі будуть розповідати вірянам про порядок дій у випадку повітряної тривоги та готують інформацію про найближчі до храмів укриття.

Де і коли проходитимуть Великодні Богослужіння в інших містах