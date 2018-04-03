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Великодні привітання для рідних і близьких

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Привітання з Великоднем 2018
Привітання з Великоднем 2018 / 24 Канал

Світле свято Великодня 2018 об'єднує не тільки родини, але й усіх християн по світу. Пропонуємо до вашої уваги привітання з Великоднем українською мовою у віршах та прозі, з допомогою яких можна створити святкову атмосферу і привітати рідних та близьких.

Великдень в Україні у 2018 році припадає на 8 квітня. Зробіть для близьких приємний сюрприз і привітайте їх із цим світлим святом. Ми зібрали для вас короткі привітання з Великоднем українською мовою.

Привітання з Великоднем 2018 у віршах

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***

Свяченого яєчка, доброї паски
І сонця окрайчик з Божої ласки!
У мирі та щасті, добрі та любові, святкуйте
Великдень у родинному колі!

***

Великодні дні настали -
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!

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Привітання з Великоднем 2018
Привітання з Великоднем 2018 українською мовою

***

Хай Божа Матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров'я посилає.
Господь дарує Ангела з небес! –
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

Ось, тримай це смс!
І радій — Христос Воскрес!

***

З Великоднем тебе
Я щиро привітаю!
Хай Бог тобі в житті
У всьому помагає!
Нехай дарує Ангел,
Любов тобі з небес!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
За Великдень!

Привітання з Великоднем 2018
Привітання з Великоднем 2018 у віршах

***

Котилася писаночка з гори на долину,
Прикотилась прямісінько до нас у гостину,
А за нею йде Великдень, несе білу паску,
Дзвонить у дзвони, всім дарує радощі і ласку.
Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,
"Христос воскрес!" усі разом заспіваймо.

***

Проміння тепле
Сиплеться з небес
Вітаємо з Паскою
Христос воскрес!

***

Рік у рік любов Господня
Творить свято Великодня.
Маленькі ангели несуть дари з небес.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

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***

Горять свічки, зорять ікони.
Земля в молитві до небес.
Христос Воскрес лунають дзвони,
дзвенять Воістину Воскрес.

***

Дзвонять дзвони Великодні!
Божа Пасха вже сьогодні.
Лине пісня із небес.
Радість всім Христос Воскрес!

Привітання з Великоднем 2018
Привітання з Великоднем 2018 у прозі

***

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Привітання з Великоднем 2018 у прозі

Дорогенькі мої, хай в кошик Вам ляжуть баранчик і паска, шматочок шинки, запашка ковбаска, і писанок кілька з корінчиком хрону. Хай пливе достаток до Вашого дому! Христос Воскрес!

***

Христос Воскрес! Вітаю тебе від щирого серця з радісним і світлим святом Великодня! Кожен рік ми святкуємо початок нового життя для всього християнського світу, торжество віри над смертю! Нехай частинка сьогоднішнього тріумфу залишиться в твоєму серці і підтримає у важку хвилину!

***

Дорогі друзі! Щиро вітаю Вас з Великоднем! Нехай це величне свято наповнить серце світлими почуттями надії і любові, дарує щастя та добро. Бажаю Вам радості, здоров'я, добробуту і благополуччя. Христос Воскрес!

***

Прийміть найкращі вітання і побажання з Великоднем! Бажаємо вам, щоб переможний дух надії, радості, всепрощення і супроводжували Вас і Вашу родину, давав сили та наснагу для справ на добробут і процвітання нашої рідної України.

***

Нехай Ваші душі будуть багаті на добро, як святковий стіл, чисті як Великодній рушник і веселі, як українські писанки. Хай малинові дзвони Великодня принесуть у Вашу оселю радість, віру, надію і любов. Христос Воскрес!

Теги: Новини України LifeStyle Великодні свята релігія
Джерело: 24 Канал
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