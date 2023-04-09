Епіфаній назвав місце Великоднього богослужіння для православних українців
Джерело:Суспільне
До Великодня, який православні українці святкуватимуть 16 квітня, залишилося лише 7 днів. Тож митрополит Православної церкви України Епіфаній розповів, де проведе службу у цей важливий для християн день.
Він повідомив, що особисто проведе службу на Великдень в Успенському соборі в Києво-Печерській Лаврі. Однак воєнний стан введе свої обмеження.
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Служба не відбуватиметься у комендантську годину
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній підкреслив, що через свято в Україні, зокрема, у Києві, не скасовуватимуть комендантську годину, встановлену з міркувань безпеки. Відтак богослужіння не може пройти у нічний час до 5 ранку.
Це спричиняє трішки труднощів, бо в цей час люди не мають права пересуватися. Молитва буде в Лаврі в Успенському соборі, але скоріше за все після комендантської години вранці,
– зазначив митрополит Епіфаній.
Відтак через обмеження, продиктовані воєнним станом, про час богослужіння повідомлять додатково.
Як бути з монахами УПЦ МП
Митрополит також прокоментував українізацію Лаври та ситуацію з духовенством московського патріархату, яке не бажає покидати стіни Лаври. Нагадаємо, що через розірваний договір священнослужителі УПЦ МП повинні були залишити Києво-Печерську Лавру ще 29 березня, однак не зробили цього досі.
Епіфаній наголосив, що не виступає за те, щоб виселяти монахів з Лаври. Однак є важливий нюанс.
Ми не за те, аби виселяли монахів з Києво-Печерської Лаври. Ми за те, щоб дух "руського міра" тут не панував. Щоб Лавра була українською, щоб в ній завжди линула молитва українською мовою за нашу Україну,
– підкреслив він.
При цьому, на його думку, українізація Лаври є неминучим процесом. Так, ПЦУ вже постійно звершують богослужіння у Верхній Лаврі, а з часом будуть "мирно та спокійно" молитися і в Нижній.
Протести під Києво-Печерською Лаврою: останні новини
- Зазначимо, що з 29 березня під Києво-Печерською Лаврою тривають протести парафіян та духовенства УПЦ МП, яке не хоче покидати святиню. Віряни московської церкви навіть лякали киян вигадками, щоб захистити попів. Наприклад, запевняли, що вигнання ченців УПЦ МП зруйнує дамбу та спровокує потоп.
- Також один із ченців УПЦ МП під час зйомки сюжету про протести пошкодив техніку журналістів. Через це йому вже повідомили про підозру за перешкоджання журналістській діяльності.
- Попри протести Православна церква України уже проводить богослужіння у стінах Лаври. Так, у Вербну неділю 9 квітня митрополит Епіфаній провів службу. Однак ченці УПЦ МП не здаються та провели богослужіння з нагоди свята на вулиці біля Києво-Печерської Лаври.