Великоднє перемир'я стартувало: Генштаб озвучив ворогу єдині правила на землі, у морі і на небі
- Тимчасове припинення вогню на час Великодня спонукало українських бійців забезпечити режим тиші.
- При цьому Сили оборони мають право відкривати вогонь у відповідь на ворожі провокації.
На час Великодня Київ та Москва погодили тимчасове припинення вогню. Сили оборони забезпечать режим тиші, втім, на будь-які дії ворога буде дзеркальна відповідь.
Про таке йдеться в офіційному повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Як діятимуть українські бійці на період Великодня?
Зазначається, що на суходолі, на морі й у повітрі на час святкування Великодня Силам оборони України дали доручення забезпечити дотримання режиму припинення вогню.
Україна забезпечить режим тиші та діятиме за чітким принципом: дзеркальне реагування,
– наголосили в Генштабі.
Окупанти неодноразово порушували попередні подібні домовленості, тож Сили оборони мають бути готові до будь-яких ворожих провокацій.
У разі, якщо буде фіксуватися висування ворожих підрозділів до лінії фронту, проведення інженерних робіт, перегрупування російських сил або інші ознаки підготовки до штурму чи використання режиму тиші в агресивних цілях, українські військові мають право відкривати вогонь у відповідь.
Такі ж правила поширюються і на дії противника в морі та повітрі. Крім того, у випадку запуску Росією ракет або ударних безпілотників по території України, відповідь з боку ЗСУ буде дзеркальною.
Зазначимо, що саме на цьому наголошував і президент Зеленський. Він переконує, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій.
Цікаво! Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк висловив думку, що Володимир Путін не мав наміру добровільно погоджуватися на перемир'я. За його словами, російський лідер пішов на такий крок під впливом низки факторів, зокрема тиску з боку міжнародних переговорників, а також, ймовірно, релігійного чинника.
На що налаштовані росіяни перед святом?
Уночі та вранці 11 квітня ворожі війська не припиняли терор українських міст. Під ударом опинилася Одеса. Там загинули двоє людей. У місті зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури – постраждали житлові будинки, гуртожиток, дитячий садок і заклади громадського харчування.
У Лубенському районі Полтавщини російський удар також забрав життя однієї людини. "Прилетіло" й по Донецькій області. У Краматорську внаслідок обстрілу авіабомбами постраждало щонайменше 10 жителів, двоє з них у тяжкому стані.