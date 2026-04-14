Путіну потрібно це до 9 травня: як Росія використала перемир'я та що готує найближчим часом

Великоднього перемир'я, яке мало діяти з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня, фактично не було. До того ж росіяни скористалися ним, щоб перегрупувати свої сили та перекинути техніку.

Нетривале перемир'я, яке оголосив Володимир Путін, насправді було лише для піару. Спеціально для 24 Каналу експерти розкрили, що означають дії росіян на фронті під час оголошеного режиму тиші та до чого потрібно бути готовими вже найближчим часом.

Що чітко показало перемир'я від Путіна?

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зазначив, що Росія влаштувала для Вашингтона гру під назвою "перемир'я", прагнучи не відставати від Володимира Зеленського, який ще раніше запропонував встановити режим тиші на Великдень.

Однак росіяни змогли протриматися лише кілька годин, після чого знову пішли в хід артилерія та безпілотники. Продовження атак по лінії боєзіткнення, як вважає голова Українського центру безпеки та співпраці, свідчить про небажання Путіна припиняти бойові дії.

Такий хід подій, зауважив він, чітко демонструє те, як могла б розвиватися ситуація, якби Україна погодилася вивести війська з Донбасу в обмін на так зване перемир'я.

Але є ще інший варіант, за яким Путін фактично вже не може керувати безпосередньо підрозділами по лінії фронту,

– сказав Кузан.

Це чергове підтвердження того, що не лише Путін, а всі його місцеві адміністрації та командири військових підрозділів продовжують робити своє, хоч і було оголошено великоднє перемир'я.

А Сили оборони, наголосив він, натомість лише реагували на завдані ворогом удари. Також наші воїни давали ворогу евакуювати своїх поранених, тоді як росіяни вдарили FPV-дронами по українській евакуаційній групі поблизу Гуляйпільського.

Важливо зазначити, що після оголошення великоднього перемир'я, яке, за словами Путіна, мало тривати з 16:00 11 квітня до кінця 12 квітня 2026 року, противник скоїв ще один жахливий злочин. На Харківщині окупанти розстріляли чотирьох українських військовополонених. І, як попередив начальник відділу комунікацій 14-го армійського корпусу ЗСУ Віталій Саранцев, противник має намір заперечувати страту наших захисників, стверджуючи, що відео розстрілу нібито інсценували самі українці.

Як Росія використала великоднє перемир'я?

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив, що росіяни під час затишшя перекидали техніку з оперативних тилів до тактичних. Раніше ворожі військові боялися наближатися, тому що наші засоби ураження тримали їх на відстані. Тож противник скористався цим перемир'ям.

У росіян залишається місяць до 9 травня. Зважаючи на погодні умови й те, що зеленка з'явиться ближче до кінця квітня, росіяни проводитимуть наземні операції з великою кількістю особового складу десь під кінець квітня,

– вважає Світан.

Однак, наголосив він, найближчим часом можливі прориви. Росія має кілька полків десантних бригад морської піхоти, які готові до марш-кидків. Крім того, ворог підтягнув ближче до лінії фронту десантну техніку, що плаває.

Тож, на його думку, окупанти можуть влаштувати десантні операції в один кінець на кшталт тих, що були минулого року біля Добропілля та Куп'янська. Такі військово-політичні авантюри дають певний ефект керівництву, навіть якщо не мають перспектив із військового погляду.

Чого чекати від Росії після великоднього перемир'я?

Світан звернув увагу, що російські десантні полки та морська піхота розміщені на лівому березі Дніпра – на Запорізькому та Донецькому напрямках. Противник може здійснити марш-кидок на правий берег й захопити тактичний плацдарм.

Також, за його словами, Росія може влаштувати марш-кидок із боку Степногірська у напрямку Запоріжжя, намагаючись проникнути в саме місто. Можливі рухи й біля Гуляйполя, де ворог має найсильніше угруповання.

Контрударом ми відтермінували початок наступальних операцій росіян. Але це не означає, що ми їх знищили. Вони переформатуються, а півтора дня великоднього перемир'я дали їм час на переміщення,

– заявив полковник запасу.

На Покровському напрямку основне завдання окупантів – вийти на Добропілля. Вони можуть вирушити в цей бік із позицій біля Родинського або Гришиного. А на Слов'янському напрямку противник може здійснити спробу виконати завдання біля Костянтинівки, Дружківки та Райгородка.

Ближче до кінця квітня – під 9 травня росіяни під прикриттям зелені полізуть по всій лінії фронту. І Силам оборони, наголосив Світан, потрібно бути до цього готовими.

Коли Путін може оголосити нове перемир'я?

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп вважає, що Путін може повернутися до теми перемир'я вже на травневі свята, зокрема перед 9 травня. Для Кремля важливе все, що пов'язане з цією датою.

Щодо параду завжди є додаткові суттєві ризики для Путіна. Це стосується і Москви, й інших міст,

– наголосив Шарп.

Адже, нагадав він, та ж славнозвісна операція "Павутина" показала, як можна завдати дуже болісного удару в буквальному сенсі з серця Росії. Тому, тим хто влаштовує масові заходи за участю військових, варто було б враховувати це.

Тож, резюмував військовий оглядач, для Путіна було б цілком логічно вийти з ініціативою перемир'я на 9 травня. А щодо параду, то, найімовірніше, Кремль буде вкрай обережним в організації подібних заходів на європейській території Росії.

