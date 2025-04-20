Є ділянки, де ворог проводить штурми, – DeepState про 18 годин одностороннього "перемир'я"

Російська армія використовує оголошене Владіміром Путіним "перемир'я" покращення й облаштовання своїх позицій на передовій. Окупанти не дотримуються редиму тиші, адже на різних ділянках з їхнього боку помітно різну активність.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. За 18 годин "великоднього перемир'я" росіяни все ще проводить штурми та обстріли на деяких напрямках.

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Одностороннє "перемир'я" на фронті не працює

Аналітики відзначають, що з моменту оголошення "великоднього перемир'я" на частині фронту зменшилася інтенсивність бойових дій. Бійці ЗСУ говорять, що ворог дійсно поводиться незвично тихо, зменшив обстріли, штурмові дії та запуск дронів.

Але ділянки, де противник продовжує наступи, обстрілює артилерією та іншими засобами, існують. Росіяни на багатьох напрямках фронту працюють засобами ураження по позиціях українських військових. Також повідомляється про факти застосування ударних та розвідувальних БпЛА та FPV-дронів.

Відомо, що з вечора 19 квітня Росія здійснила 387 обстрілів, 19 штурмів та 290 разів застосувала безпілотники. Також окупанти інсценували вибухи в Донецьку, щоб заявити, що України буцімто порушила режим тиші.

Попри це, практично всюди окупанти припинили атаки КАБами та в цілому не застосовують тактичну авіацію. Проте в той же час вони використовують перемир'я, щоб проводити ротації та переміщення особового складу, зосереджуючись ближче до лінії бойового зіткнення. Також ворог користується можливістю, щоб замінувати територію та укріпити свої позиції.

Росіяни покращують свої позиції під час "перемир'я": дивіться відео

Це "перемир'я" вчергове показало, що "домовленість з московитами не варте навіть паперу, на якому воно написане", а також демонструє, що активність бойових дій залежить виключно від московії, яка прийшла до нас з війною і якщо їх не буде зовсім, то не буде і війни,

– зазначають в DeepState.

Українські захисники, розуміючи підступність ворога, відповідають дзеркально на їхні дії. Час "перемир'я" ЗСУ використовують для покращення позицій або евакуацію поранених та загиблих воїнів. Бійці очікують, що росіяни після закінчення "великодньої тиші" можуть вести наступи з більшою інтенсивністю.